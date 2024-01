Las lesiones de Rafa Nadal reabren el debate con Djokovic: ¿Quién es el mejor de la historia?

Rafa Nadal y Novak Djokovic, con el permiso de la leyenda que abrió el camino de ambos, Roger Federer, han estado durante años peleando por los grandes títulos y, en un nivel superior, también por ver cuál de los dos es considerado el mejor tenista de la historia. Djokovic, merced a su rush de 2023, en el que conquistó el Open de Australia, Roland Garros y el US Open, se ha colocado con 24 títulos de Grand Slam, entre otros logros, y, por ende, destacado como el nº1 de todos los tiempos. Sin embargo, la ventaja del serbio se da sin considerar el gran mal de Nadal, las lesiones, y todo lo que le han hecho perderse.

El enésimo problema físico de Rafael Nadal, que, tras su reaparición después de un año de baja, le hará perderse el Open de Australia 2024, se ha derivado en la reactivación de la conversación sobre el mejor tenista de la historia, añadiendo una variable que muchas veces pasa desapercibida pero que seguramente deba incluirse en el debate. Nadal es el tenista de la historia, sólo incluyendo a los más destacados de todos los tiempos, que más castigo ha recibido con las lesiones, mucho mayor que el de Roger Federer, pese a su última etapa fatídica, y a años luz de Novak Djokovic, un privilegiado en este aspecto.

El Open de Australia 2024 será el decimoquinto Grand Slam que Rafa Nadal no puede disputar debido a las lesiones. Ni más ni menos que 15 citas con los grandes no han podido ver a Nadal en su inscripción por dolencias físicas de diferente tipo, que le han lastrado sobremanera, sobre todo si atendemos a que en sólo tres de estos grandes –Roland Garros 2003 y 2004 y Wimbledon 2004– Rafa no partía como uno de los grandes favoritos a llevarse el título.

En el lado opuesto tenemos a Novak Djokovic, a quien su sobresaliente cuidado físico ha venido acompañado de una genética extraordinaria. Todo ello ha hecho del serbio un fijo en los torneos de Grand Slam, hasta el punto de que sólo se ha perdido uno por lesión, concretamente el US Open 2017, en el que una dolencia en el codo le apartó del pleno al que también le resta los dos vetos debido a su condición de no vacunado contra el coronavirus, en el Open de Australia 2022, deportación incluida, y en el US Open del mismo año.

Paradójicamente, el campeón de aquel US Open 2017 fue Rafa Nadal, quien reinó en Nueva York aprovechando la única ausencia por lesión en un grande de uno de sus dos grandes rivales históricos. Por su parte, Djokovic también se ha hecho con el triunfo en Grand Slams en los que Nadal no ha podido estar por lesión, si bien no ha aprovechado, seguramente, todo lo que hubiera podido, estas bajas.

Los Grand Slam sin Nadal… que ganó Djokovic

Concretamente, en el Open de Australia 2013, Wimbledon 2021, Roland Garros 2023 y el US Open 2023, Rafa Nadal no pudo estar por lesión y Djokovic se llevó el gato al agua como campeón, pero en otros seis torneos de Grand Slam –quitando los cuatro que Nadal se perdió antes de la explosión de Nole–, el balcánico perdió la oportunidad de vencer sin su gran rival en el torneo.

Donde sí pudo aprovechar la ocasión Djokovic fue en otras tres citas de Grand Slam, Roland Garros 2016, Wimbledon 2022, US Open 2018, en las que Rafa Nadal tuvo que abandonar el torneo por diferentes lesiones que se suman a su lista fatídica en los grandes, y que completan el Open de Australia 2010, Open de Australia 2018, donde Novak no pudo ganar el torneo pese a que Nadal tuviera que retirarse en mitad de la competición.

Los Grand Slam sin Rafa Nadal

Roland Garros 2003 Roland Garros 2004 Wimbledon 2004 Open de Australia 2006 Wimbledon 2009 US Open 2012 Open de Australia 2013 Us Open 2014 Wimbledon 2016 US Open 2020 (renuncia voluntaria) Wimbledon 2021 US Open 2021 Roland Garros 2023 Wimbledon 2023 US Open 2023 Open de Australia 2024

Grand Slam con retirada de Nadal por lesión

Open de Australia 2010 (retirada cuartos de final) Roland Garros 2016 (no juega la tercera ronda) Open de Australia 2018 (retirada cuartos de final) US Open 2018 (retirada semifinales) Wimbledon 2022 (no juega la semifinal)

*No se incluye el Open de Australia 2023 ya que acabó el partido pese a la lesión

Grand Slam sin Novak Djokovic