Rafa Nadal ha encendido al feminismo radical con su reflexión sobre la igualdad entre hombres y mujeres. El tenista, considerado por muchos como el mejor deportista español de todos los tiempos, se ha ganado varios enemigos entre la extrema izquierda por un motivo habitual en este sector: no pensar como ellos. Nadal expuso su opinión sobre el feminismo, alejado de extremos y reflexionando sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte, pero esto no ha parecido gustar a un sector, al menos en las redes sociales.

Nadal opta por la igualdad absoluta entre hombres y mujeres en oportunidades, y también en salarios, siempre y cuando generen lo mismo unos y otros. El tenista no se esconde a la hora de hablar de estos temas y lo hace con conocimiento de causa, en el plano deportivo y económico relacionado con el deporte. Sin embargo, y para sorpresa de muy pocos, desde la extrema izquierda se han lanzado a un linchamiento a través de las redes sociales hacia la figura de Rafael Nadal.

En la entrevista en El Objetivo, de La Sexta, Rafa Nadal dijo lo siguiente acerca del feminismo. «Si me preguntas qué es feminista, si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades, soy feminista». El deportista español lo tiene claro, pero quiere huir del radicalismo que ha contagiado al término y así lo expuso. «Sabes que ese término –feminismo– se lleva a unos extremos que… pero si en esta conversación hablamos de cosas lógicas y cosas normales, pues claro que quiero igualdad», completó.

Además, Nadal habló de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero no de igualdad de sueldos por decreto. «La igualdad no reside, para mí, en regalar, reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo. Yo no quiero por ser Rafa Nadal ganar más que Serena Williams. Yo quiero la igualdad, yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más», comentó Nadal, en un punto que ha encendido la llama de las críticas hacia el 22 veces campeón de Grand Slam.

Las críticas a Nadal en las redes

Tan sólo unas horas después de la publicación de la entrevista a Rafa Nadal, y de las consiguientes declaraciones del tenista, un sector de la izquierda se ha hecho notar en las redes sociales, tratando de faltar, criticar e incluso mofarse del deportista por su manera de pensar. «Facha Nadal es de los de «ni machismo, ni feminismo». Qué sorpresa, nadie lo habría imaginado», comentaba un usuario, visiblemente dolido por la reflexión de Rafa Nadal.

Facha Nadal es de los de "ni machismo, ni feminismo". Qué sorpresa, nadie lo habría imaginado. https://t.co/uB4VhO1QlS pic.twitter.com/vtgtLauPEL — bananando 🍌🦊 (@nandooriola) February 15, 2024

«Ahora entiendo lo de Arabia Saudí; no es que vendiera sus principios, es que no los tiene», comentaba otra persona, poco afín al pensamiento de Nadal sobre la igualdad. En las redes sociales las críticas se agolparon, todas desde un sector ideológico al que, posiblemente, le dolió que Rafael Nadal pusiera en duda el significado del término feminismo, precisamente debido a la llevada al extremo del mismo.

Ahora entiendo lo de Arabia Saudí: no es que vendiera sus principios, es que no los tiene. https://t.co/fjw7de3Qyd — Juan Roures (@JuanRoures) February 14, 2024

«Qué raro está Aznar sin bigote, da más asco todavía», le comparaba otro bot, sin dar su identidad, a través de X, antiguo Twitter, comparando al tenista con el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. «Jugando a tenis era bueno, pero diciendo cuñadeces es imbatible», espetaba un usuario, que al menos, reconoció el buen hacer de Nadal como deportista.

Qué raro está Aznar sin bigote, da más asco todavía https://t.co/CIr7fTpZO8 — Bonito Pietilo (@BonitoPietilo) February 15, 2024

Las redes también apoyan a Rafa Nadal

En definitiva, un importante grupo de críticas con motivo de la opinión de Rafa Nadal, quien también vio como otro, numeroso, conjunto de usuarios de las redes sociales aplaudían sus palabras y su valentía a la hora de afrontar una discusión sosegada sobre lo que significa el feminismo y la igualdad. «Este revés de don Rafael Nadal Parera al feminismo radicalizado supera y por bastante a cualquier partido contra Roger Federer», destacaba, metafóricamente, un seguidor de Nadal. «Apoyo máximo a Rafa Nadal, al que no le ha faltado un ápice de razón», se sumaba otro usuario de Twitter, sobre la opinión del jugador.

Rafa Nadal ha dicho que deben ganar más quienes más generen, indistintamente del sexo que ostenten. El “feminismo” (entrecomillado, porque no es verdadero feminismo) se ha lanzado al cuello del tenista. Apoyo máximo a Rafa Nadal, al que no le ha faltado un ápice de razón. — Indicativo Zeta (@Indicativo_Zeta) February 15, 2024

Este revés de don Rafael Nadal Parera al feminismo radicalizado supera y por bastante a cualquier partido contra Roger Federerpic.twitter.com/qjm287869e — Padronso (@TitoPadronso) February 14, 2024