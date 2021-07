Fernando Alonso ha ido de enfado en enfado en Austria. El motivo, lo laxa que es la FIA con sus sanciones, lo que hace que el comportamiento de los pilotos sea cada vez más irresponsable. Sin ir más lejos, durante la última carrera, tanto Sergio Pérez como Yuki Tsunoda acumularon hasta dos sanciones cada uno de cinco segundos por cometer la misma infracción.

Sin embargo, Daniel Ricciardo y Charles Leclerc, pilotos a los que Fernando Alonso adelantó en la salida, no fueron sancionados, algo que hizo que el asturiano explotase ante los medios tras el Gran Premio de Austria. “Adelanté a Ricciardo y a Leclerc, se pasan por fuera y acaban séptimo y octavo. Está muy bien salirte de pista, te ahorras mucho tráfico, es interesante”, declaraba Fernando Alonso. “Para siguientes carreras sé por dónde se puede salir y por dónde no”, añadía desafiando a la FIA.

Sin embargo, Fernando Alonso fue más allá señalando directamente a Michael Masi: “No se puede hacer nada. El nivel lo pone el Director de Carrera. Si un defensa toca el balón fuera del área, al siguiente partido lo hacemos todos. Es interesante, aprendemos cosas”.

Alonso se siente injustamente tratado por la FIA

“Saliendo desde la decimocuarta posición, si estás undécimo o decimosexto en la Curva 1, podía haber terminado séptimo u octavo. Hoy respetando las reglas fuimos decimoquintos en la primera vuelta», continuó lamentando Fernando Alonso.

“Corrimos dos veces aquí, en dos fines de semana. Yo fui el único que adelantó a coches en la salida, frené muy tarde para la Curva 1 por el interior, adelanté a Ricciardo y Leclerc esta vez y se salieron de pista y salieron por delante de mí. Y más que eso, toman el rebufo del coche de delante para la Curva 3”, agregaba con más detalle.

Fernando Alonso reiteraba su malestar después de que ambos no fueran sancionados: “Sentí que eso era muy injusto hoy de nuevo, lo fue el fin de semana pasado. Estaba por delante de ellos dos a la entrada de la curva y me quedé 50 metros detrás de Ricciardo en la salida y fui el único que hizo la curva, te sientes un poco estúpido”.

“Creo que está por escrito y que está bastante claro que en la primera vuelta son un poco más flexibles sobre las penalizaciones y los track limits porque estamos luchando, así que a veces te ves obligado a irte fuera de pista porque estás luchando y otro coche te obliga a irte fuera, pero no fue el caso”, proseguía el bicampeón.

“Decidieron irse fuera sólo por el rendimiento para poder seguir acelerando, no es que hubiera una batalla rueda a rueda. No creo que hubiera ninguna laguna, estaba bastante claro”, finalizaba Fernando Alonso.

Fernando Alonso también se posicionó contra la FIA tras la clasificación

El piloto de Alpine no pudo pasar a la Q3 después de que Sebastian Vettel echara por tierra su mejor vuelta en la sesión de clasificación. Aunque el alemán fue sancionado con tres posiciones, Fernando Alonso reconoció que le deba igual ya que, pudiendo salir quinto o sexto iba a hacerlo en la decimocuarta posición y por detrás de Vettel. No obstante, el ovetense exculpó al germano y criticó a Aston Martin por no haberle avisado de que venía detrás. A quién no dudó en señalar Fernando Alonso fue a la FIA nuevamente.

“O ponemos retrovisores más grandes en los coches para las personas o creo que necesitamos que alguien nos ayude desde el exterior. El único que nos puede ayudar desde fuera es la FIA porque los equipos tienen que lidiar con el rendimiento de los neumáticos, el equilibrio…”, manifestaba el español.

“Todo desde el punto de vista competitivo, pero desde el punto de vista de la competición y de la seguridad no podemos dejar todo sobre la mesa de los equipos, porque ellos siempre miran todo desde la competitividad. Necesitamos ayuda de la FIA”, denunciaba Fernando Alonso.

Según Alonso la FIA es “demasiado blanda con las penalizaciones”

“En la máxima categoría del automovilismo no puedes ver a diez coches en las Curvas 9 ó 10 esperando para empezar la vuelta, eso se tiene que gestionar un poco mejor. Hay que ser más duros con las penalizaciones, ésta es la consecuencia de ser demasiado blandos. Ayer no pude hacer ninguna vuelta con Raikkonen en la última vuelta y un AlphaTauri y no pasó nada. Incluso en los libres vemos este tipo de problemáticas y es triste”, insistía.

“En fútbol, si tocas con la mano en el área es penalti. Aquí dice que no puedes ralentizar entre las curvas nueve y diez. No sé si fueron once, doce o dieciséis, pero deberían ser penalizados”, concluía Fernando Alonso.