¿Estará Novak Djokovic en el US Open 2022?

Una de las grandes incógnitas del US Open 2022 es si contará con la presencia o no de Novak Djokovic, actual número 6 de la ATP y tricampeón en Nueva York. El serbio tiene de momento prohibida su entrada en Estados Unidos, por su negativa a vacunarse, por lo que salvo cambio de normativa de última hora, no podría participar en el último Grand Slam de la temporada. De momento, se ha perdido su presencia en el Masters 1000 de Montreal, uno de los grandes torneos antesala del US Open. A semanas de que arranque el Grand Slam de Nueva York, ¿logrará Djokovic el permiso para jugar el US Open?

Novak Djokovic se perdió el primer Grand Slam de la temporada, en Australia, por su negativa a vacunarse. Tampoco pudo participar en la gira norteamericana con la que arrancaba la temporada de Masters 1000: no estuvo ni en Indian Wells ni en Miami, ya que para entrar en Estados Unidos es necesario haber recibido la pauta completa de vacunación contra el coronavirus. El serbio tuvo que esperar a la gira de arcilla para poder empezar a participar en los torneos de mayor envergadura y alzó los títulos en Roma y Wimbledon.

Ahora que la gira de la ATP regresa a suelo norteamericano, Novak Djokovic vuelve a tener problemas para participar en los diferentes torneos. De momento, se ha perdido el Masters 1000 de Montreal, pues tampoco puede entrar en Canadá por no estar vacunado. Y en Estados Unidos se mantiene la misma normativa, por lo que salvo sorpresa no estará ni en Cincinnati ni en el US Open 2022.

Presión para que participe en Nueva York

Novak Djokovic es consciente de que tiene muy complicado participar en el US Open 2022 dada su negativa a vacunarse contra el coronavirus. No obstante, el serbio ha decidido seguir entrenando al máximo como si fuera a estar presente en el último Grand Slam de la temporada, en el que aspiraría a igualar el récord de 22 Grand Slams de Rafa Nadal.

También sus seguidores están tratando de tenderle una mano y han lanzado una campaña de recogidas de firmas para pedir que permitan a Djokovic disputas el US Open. Otros ex tenistas como Ivan Lendl o John McEnroe también están haciendo declaraciones sobre la importancia de la presencia de Novak Djokovic en el US Open. Sin embargo, a semanas de que arranque el torneo -del 28 de agosto al 11 de septiembre-, el serbio, de momento, tiene vetada su participación en el mismo.