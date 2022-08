Primer palo para Novak Djokovic en la gira Norteamericana. El Masters 1000 de Canadá ha confirmado la baja del tenista serbio, que no jugará en Montreal por no estar vacunado. El ex número uno del mundo reconoció hace tiempo que no estaba vacunado contra el Covid ni pensaba hacerlo, lo cual le costará su presencia en el primer torneo grande de la gira americana y podría dejarle fuera también del US Open.

El gobierno de Canadá no permite la entrada a nadie que no esté vacunado contra el Covid y con Djokovic no van a hacer una excepción. El serbio es consciente de que su presencia en el US Open está entre algodones ahora mismo. Su ausencia en Montreal es una señal de lo que podría sucederle una semana más tarde en el Masters 1000 de Cincinnati, y posteriormente en el último grande del curso.

El tenista de Belgrado, que se niega a vacunarse, reconoció tras ganar Wimbledon que no jugar el US Open era una posibilidad cada vez más real. Canadá le ha dado el primero palo a Nole de esta gira por Norteamérica. La organización del torneo ha comunicado un día antes de que se produzca el sorteo del cuadro que no contará con la presencia del ganador de 21 Grand Slams.

A día de hoy, Djokovic tiene muy complicado jugar el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open por su negativa a vacunarse. El serbio confía en que Estados Unidos haga una excepción con él y le permitan disputar el último grande de la temporada. Por ahora, Canadá se mantiene firme con sus restricciones de no dejar entrar a una persona que no está vacunada contra el coronavirus.

Las exigencias del gobierno de Estados Unidos son las mismas que las de su país vecino, piden la pauta completa de vacunación y Nole no la tiene. Habrá que esperar para ver si el triple campeón del US Open puede pelear por igualar a Rafa Nadal en lo alto de la tabla de campeones de Grand Slams, aunque por ahora pinta mal para el serbio.