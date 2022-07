Novak Djokovic y la vacuna de la covid-19 parece un cuento de no acabar. Una vez logrado su Grand Slam número 21 en Wimbledon, la mujer de Djokovic, Jelena Djokovic tuvo una pequeña discusión con Ben Rothenberg, periodista especializado en el mundo del tenis tras haber acusado al tenista de ser un «icono de los antivacunas».

Y es que, a raíz de la victoria del serbio el pasado domingo en Wimbledon, el periodista publicó un tuit sobre la gran dificultad de Djokovic de disputar el US Open por no querer vacunarse. «A menos que haya un cambio rápido en la ley de inmigración de EE.UU, Wimbledon será el último evento de Grand Slam de Djokovic del año. EE.UU exige la vacunación a los extranjeros para entrar, y Djokovic ha dicho firmemente que ha descartado vacunarse, afianzándose como icono de los antivacunas», publicó el periodista.

Unless there is a swift change in US immigration law, #Wimbledon will be Djokovic’s last Grand Slam event of the year.

US requires vaccination for foreigners to enter, and Djokovic has firmly said he has ruled out getting vaccinated, entrenching himself as an anti-vax posterboy. https://t.co/STCVNUI3oL

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 10, 2022