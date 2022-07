Novak Djokovic levantó su séptimo Wimbledon este domingo al derrotar en cuatro sets a Nick Kyrgios pero su victoria no tendrá la recompensa esperada en forma de puntos ATP. El serbio, pese a proclamarse campeón de esta edición del torneo británico, caerá este lunes hasta la séptima posición de la clasificación individual masculina del circuito tenístico. De la tercera posición a la séptima, perdiendo cuatro posiciones, pese a ganar uno de los torneos más prestigiosos del torneo. ¿Pero por qué?

Djokovic sí revalida su condición de campeón de Wimbledon, ésta por cuarta vez consecutiva, pero no pasa lo mismo con los habituales 2.000 puntos que se lleva el ganador de cada Grand Slam. La decisión del All England Club, entidad que rige y organiza Wimbledon, de no contar para esta edición con los tenistas rusos y bielorrusos no fue tomada de buen grado por parte de la ATP y la WTA, que castigaron con la anulación de los puntos para los finalistas del torneo.

Así, Djokovic debió sumar tras esta victoria los 2.000 habituales puntos y tener en estos momentos 6.770 puntos que le harían mantener la tercera posición del ranking ATP pero sin embargo lucirá a partir del lunes tan sólo 4.770, cayendo disparado hasta la séptima posición, su lugar más bajo desde el 13 de agosto de 2018, en la que el balcánico ocupó la décima posición.

El ruso Daniil Medvedev continuará siendo la mejor raqueta del momento gracias a sus 7.775 puntos mientras que el alemán Alexander Zverev sigue en la segunda posición con 6.850 unidades. Rafa Nadal volverá a entrar en el podio, siendo el tercera del mundo en este ranking con 6.165 puntos. Le siguen al balear el griego Stéfanos Tsitsipas en cuarto lugar con 5.150 puntos, muy cerca está el noruego Casper Ruud con 5.050 y justo por delante de Djokovic aparece el otro español en el top 10, el murciano Carlos Alcaraz que acumula 4.845 puntos.

Entre los 10 mejores del mundo aparecen también el ruso Andrey Rublev (8º; 3.700 puntos), el canadiense Felix Auger-Aliassime (9º; 3.445) y por último el italiano Jannik Sinner (10º; 3.185), que escala varios puestos. Kyrgios, que debió sumar 1.200, pasa de ser la raqueta número 40 a la 45 del mundo tras restar 90 puntos.

Por otro lado, el gran líder de la temporada es por el momento Rafa Nadal. Domina la Race ATP 2022 tras sus grandes actuaciones en este curso, donde ha acumulado 5.620 puntos siendo con diferencia el más sólido en lo más alto este año. Tsitsipas le sigue con 3.920 unidades mientras que Carlos Alcaraz es tercero con 2.965. El top 10 en este sentido lo completan Casper Ruud (2.965), Alexander Zverev (2.700), Daniil Medvedev (2.575), Felix Auger-Aliassime (2.320), Andrey Rublev (2.280), Taylor Fritz (2.060) y Novak Djokovic (1.970).