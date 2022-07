Novak Djokovic se impuso en la final de Wimbedon a Nick Kyrgios, por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6, y no pudo evitar emocionarse, al sumar su vigesimoprimer Grand Slam, con el que se vuelve a situar a uno de Rafa Nadal. El tenista serbio ha tomado el relevo de Federer en la hierba del All England Club, donde ha ganado ya en siete ocasiones. Pero pese a estar habituado a ganar, no pudo contener las lágrimas.

Al término de la final ante Kyrgios, Djokovic celebró con la afición congregada en la Pista Central del complejo londinense y, una vez que se sentó en su silla, comenzó a llorar. Se tapó con un toalla y no permitió que le grabasen las cámaras, pero sus gestos bajo ella revelaban que estaba totalmente emocionado por la consecución de un nuevo Wimbledon.

Para el serbio, ganar este año en Wimbledon supone superar a Roger Federer como segundo tenista masculino con más Grand Slams en su palmarés. En total, son 21 los que se ha llevado a lo largo de su carrera y se sitúa sólo a uno de Rafa Nadal, con el US Open en el horizonte y donde su presencia está en el aire. Djokovic no pudo participar en el Open de Australia, al no estar vacunado, y no pudo doblegar a Nadal en la tierra de Roland Garros, por lo que el torneo inglés aparecía como una gran oportunidad para acortar esa distancia con el español.