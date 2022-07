La odisea que espera a Djokovic: ‘perderá’ casi cinco millones por no vacunarse

Novak Djokovic se enfrenta a otra odisea en el circuito debido a su decisión, personal, de no vacunarse contra el coronavirus. En esta ocasión no se prevé escándalo, como sucediera en Australia y que acabó en deportación del país oceánico, pero la gira norteamericana de pista dura, incluyendo el US Open, es en estos momentos una utopía para el campeón de 21 Grand Slam debido a la prohibición de entrada a extranjeros a Estados Unidos y Canadá sin la pauta completa. Y las consecuencias son notables, tanto en términos de puntos como de dinero potencial.

Djokovic se ha mostrado taxativo con respecto a su vacunación. No lo va a hacer y no va a poner en riesgo sus ideales por volver a competir un torneo, sea cual sea. Por tanto, salvo giro dramático de los acontecimientos, la única opción de ver a Nole, vigente finalista, en Flushing Meadows, es un cambio en las normas preventivas de Estados Unidos, algo que tampoco se espera a corto plazo, con el US Open y su serie previa de torneos ya a la vuelta de la esquina.

Así las cosas, Djokovic perderá la posibilidad de disputar las seis semanas de competición en las que, por orden, se celebran el ATP 500 de Washington, los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, el ATP 250 de Winston Salem y el US Open, Grand Slam y único campeonato del periplo en el que Nole defiende puntos, concretamente 1200 por su condición de finalista.

Si hablamos de puntos, la pérdida no es tan grave en comparación con 2021, ya que la pasada campaña Djokovic sólo compareció en el US Open, principal cita de la gira. Sin embargo, los potenciales puntos que podría lograr el serbio y a los que no podrá aspirar debido a su voluntad de evitar la vacunación le impedirán comenzar una remontada necesaria para acabar lo más alto posible el año en el ranking.

Djokovic pierde una gran oportunidad

Un total de 4.750 puntos en juego entre las US Open Series y el cuarto Grand Slam de la temporada no podrán ser aspiración para un Djokovic que actualmente es el séptimo de la ATP, después de que Wimbledon no tuviera botín en forma de puntos –decidido previamente– debido al veto por convicción del torneo de los tenistas rusos y bielorrusos. Nole salió campeón pero sus puntos, desde Roland Garros, quedarán en blanco hasta después de la gira norteamericana.

El dinero es el otro aspecto en el que Djokovic dejará de ganar un montante muy importante que reparte la gira. Entre los cinco torneos mencionados con anterioridad se puede desglosar una cantidad cercana a los cinco millones de euros, con una cifra más concreta de 4,82 kilos si atendemos al prize money de los menores y el del US Open en 2021, a falta de la confirmación oficial del dinero para los ganadores de una presente edición en la que no estará, salvo sorpresa mayúscula, un Novak Djokovic que comienza un nuevo retiro obligado en el torneo.