Novak Djokovic tiene muy lejos el US Open pese a que ha aparecido en la primera lista de inscritos. A poco más de un mes del comienzo del cuarto Grand Slam de la temporada, Nole sigue sin vacunarse ni tiene intención de hacerlo, por lo que choca con la normativa de Estados Unidos.

Djokovic tiene intención de jugar en Flushing Meadows. No lo ha escondido y su presencia en la lista de inscritos lo demuestra. Sin embargo, Nole también ha reconocido que no tiene previsto vacunarse contra el coronavirus, por lo que su ideal en este aspecto le impide acudir a Estados Unidos, que exige la pauta completa de vacunación a los ciudadanos extranjeros que quieran entrar en el país.

La presencia de Djokovic en la primera lista de inscritos para el US Open vuelve a poner el foco sobre el asunto, con la duda de nuevo rondando sobre la posibilidad de que el vigente finalista del torneo juegue de nuevo en Nueva York. Sin embargo, la propia organización del Grand Slam neoyorkino confirma que se trata de un mero formalismo y que no van a entrar en guerra con las decisiones del gobierno de Estados Unidos.

“El reglamento de los Grand Slam recoge que todos los jugadores elegibles entran en el cuadro individual masculino y femenino basándose en el ranking publicado 42 días antes del primer lunes del torneo. El US Open no tiene un reglamento específico de vacunación establecido para los tenistas, pero respetamos la posición del gobierno de los Estados Unidos sobre los viajes al país por parte de ciudadanos extranjeros no vacunados”, reza la nota, que vuelve a desinflar el globo de la presencia de Djokovic en el US Open.

La única opción, poco probable, para que Djokovic participe en el US Open reside en un cambio de normativa por parte del gobierno estadounidense para que pueda entrar en el país, pese a ser extranjero y no vacunado. Si todo marcha por los derroteros previstos, Novak se perderá su segundo Grand Slam de la temporada después del escándalo vivido en Australia, aunque en este caso no se espera el caos vivido en el país oceánico en enero.