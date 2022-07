Los fans de Djokovic se movilizan para que pueda jugar el US Open

Novak Djokovic alcanzó la cifra de 21 Grand Slams tras su conquista de Wimbledon, pero la temporada de torneos de máxima categoría ha acabado para él y, por tanto, su posibilidad de igualar el récord de Rafa Nadal este año. El serbio no puede disputar el US Open por no tener permiso para entrar en Estados Unidos por su negativa a vacunarse, algo que quieren tratar de evitar sus fans. Un gran número de ellos se ha movilizado a través de una conocida plataforma para pedir que se le permita la entrada en Estados Unidos y Djokovic pueda así luchar por su cuarto título en el US Open.

El US Open es el cuarto y último Grand Slam de la temporada y tendrá lugar en Nueva York del 29 de agosto al 11 de septiembre. Una de las ausencias más notables en el torneo será la de Novak Djokovic, ex número uno del mundo y campeón en tres ocasiones. El serbio tiene vetada su entrada en Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el COVID-19 y, por ello, no podrá disputar ninguno de los torneos que se disputan en suelo americano, como ya ocurrió con Indian Wells y Miami.

Sin embargo, sus fans tratan de evitar que Novak Djokovic se pierda el US Open. El pasado 21 de junio lanzaron una petición de firmas a través de la plataforma change.org para que el gobierno de Estados Unidos permita al tenista de Belgrado entrar al país y así disputar el US Open. «En esta etapa de la pandemia, no hay razón para no permitir que Djokovic juegue el US Open. El gobierno de los Estados Unidos y la USTA – la federación americana de tenis- deben trabajar de la mano para permitirle jugar. ¡Hazlo posible, USTA!», reza la petición que, hasta la fecha, cuenta con 12.000 firmas recogidas.

Veto también en Canadá

Novak Djokovic ya se perdió el Open de Australia por su negativa a vacunarse contra la COVID-19, aunque sí pudo disputar los torneos de Roland Garros – cayó en cuartos de final ante Rafa Nadal- y Wimbledon, torneo en el que se llevó la victoria imponiéndose en la final a Nick Kyrgios. El serbio es consciente de que tiene complicado que pueda participar en el US Open y también en el Masters 1000 de Montreal, previo al Grand Slam americano.

El director del torneo canadiense, Eugène Lapierre, ha lanzado un mensaje muy claro al serbio. «La situación es muy clara: Canadá cambia las reglas o Djokovic tendrá que ponerse la vacuna. Y yo no considero probable ninguno de los dos escenarios», ha señalado Lapierre. También el ministro de salud de Canadá, Jean-Yves Duclos, se ha referido a ello. «Las reglas se aplican a todos. Siempre hay excepciones, pero las reglas se aplican a todos», dijo.