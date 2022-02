Partidazo en el RCDE Stadium. El Espanyol recibe al Barcelona para disputar este derbi catalán que corresponde a la jornada 24 de la Liga Santander. El equipo de Xavi Hernández llega al encuentro tras derrotar el pasado fin de semana al Atlético y quieren seguir recuperar la cuarta plaza después de que los colchoneros vencieran al Getafe este sábado. Por su parte, los locales suman cuatro encuentros sin conocer la victoria y quieren poner fin a esa mala racha ante su eterno rival. En OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto, el resultado, los goles y el resumen del Espanyol-Barcelona.

Espanyol – Barcelona, en directo

Minuto 33

Se comen los futbolistas del Barça a Hernández Hernández reclamando un posible penalti por mano de Keidi Bare. Realmente no hubo nada y los azulgranas sacaron el saque de esquina en el que acabó la jugada y ahí estaba Yangel Herrera para despejar el cuero.

Minuto 32

El partido está estando a la altura de lo que se esperaba de este derbi catalán. Vaya potencia la de Adama, qué pedazo de jugador es Darder, Piqué está imponente…

Minuto 30

Muy bien Jordi Alba para despejar una falta que el Espanyol había sacado rápidamente.

Minuto 29

Gavi y Aleix Vidal están muy picados. Siempre hay algún encontronazo cuando pugnan por un balón sea quién sea el que está defendiendo.

Minuto 27

¡Vaya pérdida de Sergi Gómez! Pudo costarle caro a su equipo, pero fue capaz de corregir su error y mandar al córner el centro posterior de Jordi Alba. Frenkie de Jong la puso al primer poste y Piqué no llegó por dos centímetros, permitiendo que Raúl de Tomás alejase el peligro de su área.

Minuto 24

¡A las nubes Adama Traoré! El ex del Wolverhampton recogió un balón al segundo palo, pero su volea se fue al segundo anfiteatro del estadio del Espanyol.

Minuto 22

¡Amarilla para Keidi Bare! El centrocampista albanés, que ya estaba calentito, llegó muy tarde y le pegó una patada tremenda a Ronald Araújo. El árbitro canario no lo dudó y le mostró la cartulina.

Minuto 21

¡Ovación en homenaje a Dani Jarque! Como cada partido, el Espanyol quiso rendir un bonito homenaje al defensa y desde aquí nos sumamos a ese minuto de aplausos.

Minuto 20

Jordi Alba sacó la falta lateral que Aleix había cometido sobre Gavi. El balón fue al primer palo pero el colegiado señaló falta de Ferran Torres sobre Raúl de Tomás. Buen ritmo de partido pero muy trabado.

Minuto 19

Falta ahora de Aleix Vidal sobre Gavi. No es la primera y todas han sido claras y ha acabado con el ex del Barça protestando. No enseña la amarilla Hernández Hernández.

Minuto 18

Falta de Yangel Herrera sobre Sergio Busquets. Saltó con todo el centrocampista venezolano del Espanyol y barrió al capitán culé.

Minuto 14

¡Fuera Adamaaaa! Pase en largo hacia el internacional español, que supera a Pedrosa tirándole un regate hacia adentro pero su disparo al palo corto se va muy desviado.

Minuto 13

Intenta presionar ahora más el Espanyol. La verdad que el partido ha empezado con un ritmo fulgurante.

Minuto 10

Mucha movilidad en el Barça, que intenta tirar un juego rápido y con muchos apoyos y desmarques, dejando un poquito de lado ese famoso tiki-taki, como decía Ronald Koeman.

Minuto 9

Falta de Sergio Busquets tras perder un balón agarrando a Sergi Darder. Protesta el público y los jugadores del Espanyol, pero Hernández Hernández no considera la acción para mostrarle la amarilla.

Minuto 7

Primer pique entre dos futbolistas. Ferran Torres y Keidi Bare se encararon pero Hernández Hernández les advirtió llamándolos a capítulo.

Minuto 6

Buena llegada del Espanyol que terminó con un disparo muy malo de Raúl de Tomás. Gran acción de Pedrosa por la banda izquierda, pero, lo dicho, el golpeo final del delantero centro periquito fue muy pobre.

Minuto 5

Córner que provoca Javi Puado y Darder que lo pone al primer palo, pero Keidi Bare conectó mal su cabezazo y el cuero fue despejado por la zaga azulgrana.

Minuto 3

Vaya pitada se lleva Gerad Piqué cada vez que coge el balón. Busquets, por su parte, ya se ha dolido dos veces del tobillo en lo poco que llevamos de encuentro.

Minuto 2

¡Gooool del Barça! ¡Goool de Pedri! Le regaló la posesión del balón el Espanyol al conjunto azulgrana y un centro de Jordi Alba al segundo palo encuentra al centrocampista canario que se lanza en plancha para mandar el cuero al fondo de la red. Se adelantan los culés rápidamente.

¡Comienza el partido!

Está el balón ya en juego en el RCDE Stadium. El Espanyol pone el balón en juego. ¡Vamossss!

Los jugadores, en el túnel de vestuarios

Los futbolistas saltarán al terreno de juego del RCDE Stadium en unos minutos. Se masca ya la tensión de cara a este derbi catalán en el que hay un ambientazo en el feudo del Espanyol. Vamos, ¡que arrancamos en breve!

Ya no queda nada

¡¡En 10 minutos arranca este derbi catalán entre el Espanyol y el Barcelona de la jornada 24 de la Liga Santander!! Ambos conjuntos se miden en un partido en el que necesitan los tres puntos. Los locales, para dejar atrás esa racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria y seguir alejándose de la zona de descenso. Por parte de los culés, recuperar la cuarta plaza que les arrebató el Atlético de Madrid tras la victoria frente al Getafe.

El Riqui Puig más viral

Hace unos días Riqui Puig se convirtió en uno de los personajes más virales de la semana. El centrocampista del Barça, que tampoco cuenta para Xavi Hernández, se paró a firmar autógrafos a los aficionados culés a la salida de un entrenamiento. Lo llamativo fue que el futbolista azulgrana firmó en ¡¡un cerdo!! El animal llevaba la camiseta de España y el culé rubricó en la elástica como el que firma en un cromo. ¡No te pierdas el surrealista vídeo!

La conjura culé

Los futbolistas del Barcelona hicieron una comida hace unos días en forma de conjura y para dar la bienvenida a los jugadores que llegaron en el mercado invernal. Después de las sensaciones dejadas frente al Atlético, los jugadores azulgranas creen que pueden cambiar la dinámica de la temporada que llevan y para ello consideran que la plantilla debe ser una auténtica piña.

Un derbi de polémicas

En menos de media hora arranca lo que promete ser un auténtico partidazo. Estos derbis catalanes entre Espanyol y Barcelona siempre suelen estar rodeado de goles, tensión, polémicas. ¿Se lo van a perder? Además, el regreso de Xavi al cuadro azulgrana, aunque esta vez como entrenador, da un aliciente más a este tipo de encuentros, a los que se le suma la presencia de Gerard Piqué, que también es habitual verlo mandándole algún recadito al eterno rival.

Xavi, optimista

El entrenador del Barcelona todavía es optimista de cara a ganar la Liga Santander pese a estar a bastantes puntos de un Real Madrid que cede poco. «No descartamos nada», respondió Xavi Hernández cuando fue cuestionado por si el Barça aún era capaz de terminar el curso cantando el alirón. Todas sus declaraciones, aquí.

Cuentas pendientes

Todos recuerdan aún el último derbi catalán entre Espanyol y Barcelona. Se jugó en el Camp Nou y fue el debut de Xavi Hernández en el banquillo azulgrana. Aquel día los culés se llevaron un triunfo que no estuvo exento de polémica con un penalti más que dudoso que le sirvió a Memphis Depay para transformarlo y hacer el tanto que le daba la victoria a su equipo. Ahora, toca la revancha y en el cuadro periquito todavía escuece lo acontecido en aquella fecha.

Barça y Spotify

Joan Laporta ha confirmado el acuerdo al que el Barça y Spotify han llegado pero que todavía no se ha firmado. Se están ultimando los flecos finales y pronto habrá noticias, o eso ha dicho el máximo mandatario azulgrana antes de la tradicional comida entre directivas previa al derbi catalán. «Es la mejor opción», aseguró. Todos los detalles, pinchando aquí.

Sin Dani Alves

El lateral derecho brasileño del Barça no jugará más este mes de febrero. Hizo uno de los goles en la victoria culé frente al Atlético de Madrid pero posteriormente fue expulsado por roja directa por una entrada durísima sobre Yannick Ferreira Carrasco. Al ex del PSG o Juventus, entre otros, le cayeron dos encuentros. De esta forma se pierde el derbi catalán y también el encuentro frente al Valencia. Además, no estará contra el Nápoles en la Europa League porque Xavi Hernández decidió que él fuese el que no sería inscrito en la competición.

Once del Espanyol

Vicente Moreno también ha oficializado el once con el que intentará sorprender al Barça en este derbi. No hay sorpresas, pero los periquitos se encomiendan a RDT para tratar de que los tres puntos se queden en casa. La alineación local es esta: Diego López; Aleix Vidal, Leandro Cabrera, Sergi Gómez, Pedrosa; Keidi Bare, Yangel Herrera, Darder; Puado, Vilhena, Raúl de Tomás

Alineación del Barça

Xavi Hernández ya ha hecho oficial la alineación con la que saltará al verde del RCDE Stadium para medirse al Espanyol en el derbi catalán. El once del Barça es el siguiente: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araújo, Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Gavi, Adama Traoré, Ferran Torres.

Gerard Piqué

Uno de los futbolistas que recibirá todas las miradas es Gerard Piqué. El central del Barcelona siempre se ha erigido como uno de los azotes del combinado periquito y son ya varias las polémicas que acumula con la afición del Espanyol. Desde polémicas celebraciones, hasta desafortunadas declaraciones, pasando por sus míticas palabras de su patrimonio y el presupuesto de los blanquiazules en su visita a La Resistencia de David Broncano. Veremos qué sucede hoy.

El Nápoles en el horizonte

Después de vencer con autoridad y cómodamente al Atlético de Madrid el pasado fin de semana por 4-2 en el Camp Nou, el Barça llega al derbi catalán. Las sensaciones antes los rojiblancos fueron buenas y ahora les toca plasmarlas también ante uno de sus mayores rivales para seguir en esa escalada y consolidación en los puestos que dan acceso a la Champions League. Además, el próximo jueves reciben en la Ciudad Condal al Nápoles para jugar la Europa League, competición que no pueden descuidar para intentar maquillar la temporada que están firmando.

Partidazo

¡¡¡Muy buenas tardes-noches a todos!!! Aquí nos juntamos para seguir el minuto a minuto de lo que promete ser un partidazo. Un derbi catalán siempre da mucho de qué hablar. Da igual si son goles, sin son polémicas o lo que sea, los partidos entre el Espanyol y el Barcelona siempre tienen su miga y en OKDIARIO ni parpadearemos porque no nos queremos perder ni un sólo detalle de lo que ocurra en el estadio de los blanquiazules.