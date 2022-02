Mucho en juego en el derbi catalán este domingo. Espanyol y Barça se vuelven a ver las caras, esta vez en el RCDE Stadium, con algunas cuentas pendientes que dejaron el anterior encontronazo, no exento de polémicas. Es un partido especial, con mucha miga para ambos equipos y donde el pique está asegurado. Se juegan más que tres puntos, independientemente de los objetivos individuales de ambos conjuntos. Es, además, una especie de ciclo cumplido para Xavi Hernández, que debutó ante el cuadro perico en la primera vuelta y vuelve a encontrarse con ellos tras tres meses al frente del equipo.

Fue en aquel debut de Xavi Hernández donde quedaron ya cuentas pendientes. El egarense debutó con victoria ante el Espanyol gracias a un gol de Memphis Depay al inicio del segundo tiempo. Ahí estuvo la polémica, el holandés lo transformó desde los once metros tras señalar instantes antes Del Cerro Grande un falta dentro del área de Cabrera sobre el propio delantero tulipán. La acción en directo ya dejó dudas pero la repetición televisiva era clamorosa. Para sorpresa de todos, el VAR no entró para corregir al colegiado y el lanzamiento ya sabemos cómo acabó. 1-0 en el Camp Nou y primer triunfo para Xavi.

No fue ni mucho menos superior el Barça en aquella cita. El Espanyol gozó de varias oportunidades claras para llevarse el partido. Fue precisamente su goleador, Raúl de Tomás, el que más opciones tuvo. El delantero estrelló dos pelotas en la madera para desánimo de la afición perica. Primero con un libre directo que fue directo al larguero, poco después, en apenas cinco minutos, un testarazo que encontraría la misma oposición mientras Ter Stegen seguía con su mirada el esférico. «Tengo una espina clavada del partido de ida. No solo por las ocasiones, sino por como fue el partido. Merecimos mucho más porque hicimos un gran partido», decía estos días De Tomás, consciente de lo que pudo ser y no fue.

Una de las cuentas pendientes que no pasa de moda es la de Gerard Piqué con el Espanyol. El central catalán vive de manera diferente este tipo de encuentros, con cierta tendencia a la polémica en cada encuentro que disputan, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. La afición perica siempre centra sus cánticos en torno a él y ya han sido sonados numerosas muestras de odio hacia él que acabaron con denuncias de LaLiga para el conjunto blanquiazul.

Sus referencias al Espanyol como el equipo de «Cornellá», su tirito por no llenar el campo en un derbi pasado con eso de «si son una maravillosa minoría, espero que llenen el campo» y una de sus últimas intervenciones en La Resistencia de David Broncano en la que reconoció que le gustaba todo todo lo que le decía sobre él en el templo perico: «Sois muy creativos en el Espanyol, hacéis unas canciones… ‘Piqué cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso…’ Y yo me descojono», decía, para poco después apuntar que «en patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol». El Espanyol respondió a aquello con mucha clase: «Nuestra afición, nuestros 119 años de historia, el minuto 21, el respeto al rival y el corazón blanquiazul, este es nuestro patrimonio y no se mide en euros».

Dinámicas dispares

El Espanyol no llega en su mejor momento a este partido. Los últimos resultados del equipo han despertado dudas en torno a Vicente Moreno. Un punto de los últimos 12 encendieron las alarmas pero es cierto que este partido no entiende de dinámicas, menos para los pericos. El técnico tiene un once más que definido para este partido. Diego López es un fijo bajo palos tanto como su zaga. Vidal y Pedrosa apuntan a los laterales con Gómez y Cabrera, el de la polémica en el Camp Nou, como zagueros. El centro del campo local apunta a Morlanes y Darder, con Melendo por delante como mediapunta, Vilhena y Puado en los extremos y Raúl de Tomás como clara referencia perica.

En el Barça de Xavi, que llegan enrachados y con las sensaciones disparadas tras el buen triunfo ante el Atlético de Madrid, la única posible duda está en el lateral diestro. Sin Dani Alves, que tuvo un papel destacado tanto por su juego como por su expulsión en el último partido, está por ver quién le suple. Dest es el que tiene más opciones. El resto bien puede ser el mismo once. Ter Stegen bajo palos, Araújo y Piqué como dupla de centrales –sin descartar a Eric–, y Jordi Alba por la izquierda. Busquets, De Jong y Pedri monopolizan el centro del campo por el momento. Adama, Ferran y Gavi apuntan a repetir de nuevo como tridente.