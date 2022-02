Xavi Hernández repasó en sala de prensa los conceptos previos del derbi ante el Espanyol, un partido siempre especial, diferente e intenso para el Barça. El egarense, que debutó en el banquillo culé precisamente ante el conjunto perico en la primera vuelta de la Liga Santander, se vuelve a ver las caras con los blanquiazules tras tres meses en el cargo y un bagaje dubitativo. Pese a ello, el entrenador no descarta a su equipo por la pelea por LaLiga y ve posible aún la remontada.

Su segundo derbi

«Han cambiado cosas, tenemos un derbi contra un rival duro, intenso y que considero que tienen buen entrenador. Es un gran espanto, de los mejores de los últimos años. Vicente Moreno otrsbaha bien en defensa y ataque. Veremos un Espanyol similar al del Camp Nou. Nosotros estamos mejor, estamos en un buen momento de forma, consolidados. No es cosa de un día, no solo del Atlético de Madrid. Es una prueba de fuego también para nosotros. Es un derbi y la tensión y rivalidad es total. Es un partido importantísimo».

Consolidar la buena vibra

«Consolidar las cosas que vemos buenas el día del Atlético de Madrid. Consolidar esas. Necesitamos dos otros resultados seguidos positivos. Es otro partido importante para consolidar y que el resultado sea positivo también. Hemos entrenado bien, las sensaciones son buenas pero dependerá del resultado. Estamos por el buen camino».

La baja de Dani Alves

«Ya veremos. Dani es importantísimo para nosotros. Ya lo vimos el otro día. Son dos partidos. Cambio de sistema… tenemos varias opciones en el lateral. Es una evidencia que es un jugador que nos da mucho, sobre todo en ataque. Nos da superioridad, aparece en banda, da goles, asistencias… Es un jugador importante que perdemos y que no jugará en Europa League. Serán cuatro partidos seguidos en los que no estará».

Se ve con opciones aún por la Liga

«Ya dije que no descartamos nada. Es una evidencia que la dificultad está ahí. Estamos a 15 puntos del líder con un partido menos pero estamos a una distancia difícil. No descartamos. El primer objetivo es quedar entre los cuatro primeros pero no descartamos nada. Lo dirán los próximos partidos. Las sensaciones van siendo mejores y a ver hasta dónde somos capaces de llegar y competir. Dependemos de los equipos que van delante, que pinchen. Es una evidencia que será difícil la Liga pero no la descartamos».

Ve una gran mejoría

«Seguir con los resultados. Estamos compitiendo bien, hemos ganado en intensidad y ritmo de juego. La presión alta está siendo buena, recuperamos muchos balones en campo contrario. Tenemos que seguir con este ritmo. Circulamos más rápido, con menos toques, llegando al área… Necesitamos consolidarnos en sensaciones y resultados. Esto no va de sensaciones. Pero cuando son buenas los resultados suelen llegar. Tenemos que estar en los cuatro primeros puestos, ya hemos llegado y ahora mantenernos, que es lo más difícil».

La salida de Ferran Reverter

«Intentamos que no nos afecte. Vamos por la vía del entrenamiento y del fútbol.. Yo he hablado con Ferran, me dijo que vendría a despedirse. No he hablado con él de lo que pasó. Nos ha dado mucho, ha sido muy cercano al staff, una pena. Le deseamos todo lo mejor».

Eric y Memphis

«Eric está bien. Si mañana no pasa nada estará en la lista. Ya veremos si entra de inicio o no. A Memphis le queda un poquito pero está bien. Fue una pequeña recaída en el mismo sitio y a veces cuenta más recuperar, pero la semana que viene debe estar con el equipo».

El partido ante el Atlético

«El día del Atlético se vio un gran Barça. Tras la expulsión fuimos solidarios. Tenemos que trabajar con la máxima humildad, queremos escalar posiciones y llegar al máximo. Tenemos que ser intensos, agresivos, un bloque y una familia. Nos está dando resultado y tenemos que seguir por esta vía. Vamos cuartos y no podemos sacar pecho pero las sensaciones son de mejora».

Los lanzadores de faltas

«Hoy hemos trabajado las faltas. Tenemos varios jugadores que no se atreven a tirar y tiran muy bien. Es entrenamiento, el Messi de 21 años no tiraba faltas. Las faltas son entrenamiento y entrenamiento. Cada día antes del partido entrenamos las faltas. Es verdad que no veo a ningún gran especialista pero tenemos buenos tiradores como Alves o Mempios. Es entrenamiento. Hacemos una lista en cada partido y vemos quién tira las faltas. Lo entrenamos y lo seguiremos entrenando».

¿Y los penaltis?

«La lista la hacemos nosotros. Son sensaciones. El Busi es buen tirador de penaltis, Leo lo acaparaba todo. Auba es un especialista. Tenemos especialistas. Piqué también pudo tirar. No estamos acostumbrados a que no lo tire Messi. Tenemos jugadores para cubrir estas situaciones del juego».

Sobre Hernández Hérnandez

«Cada partido es una historia y un mundo. Ya sabemos que del árbitro no hablamos. Solo queremos que sea justa para los dos equipos».

«Igual para mal, para no demostrar que es del Barça. Los árbitros son profesionales, es un trabajo muy difícil, es complicadísimo decidir en décimas de segundos. Ahora tiene la ayuda del VAR. Hay que ayudarles. Yo creo que en la profesionalidad, quieren ser ecuánimes. No veo problemas».

Dembélé

«Tenía la idea de hacerle jugar a Dembélé pero las circunstancias no me dejaron. Es uno más del equipo. Nos ayudará seguro. Es un jugador del equipo y ya decidiré cuándo participa».

Puntos de mejora

«Atacar los espacios en los momentos juntos, ser más constantes en la línea defensiva, el tema de estrategia no desconectarse, situaciones individuales que trabajamos específicas con cada jugador, ganar duelos, a nivel táctico, los marcajes, vascular… son circunstancias. En general estamos mejorando en muchos aspectos.

Gavi

«Situaciones en las que él roba la pelota y tiene un nivel competitivo altísimo. La presión tras pérdida es brutal. Es un jugador con mucho talento. Los recursos hacerlos en el momento justo. Situaciones tácticas que debe mejorar. Con 17 años el rendimiento es espectacular. Que con 17 años ya marque diferencias, es internacional y es una maravilla entrenarlo».