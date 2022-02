La plantilla del Barça ha hecho conjura durante los últimos días ante la cercanía de la parte de la temporada donde se juegan su futuro. Llegan dos partidos importantes, el primero este mismo domingo en un derbi catalán que siempre porta una alta carga de exigencia por lo que significa el encuentro ante el Espanyol, por historia y relevancia en la Ciudad Condal. El otro, este próximo jueves, en la ida de los octavos de final de la Europa League ante el Nápoles donde está en juego un título capital esta temporada.

La plantilla hizo algo poco habitual para estas fechas. Quedaron todos para hacer un almuerzo al que no faltó ni un sólo jugador de la primera plantilla. Este encuentro no sólo sirvió para hacer piña y aunar fuerzas entre todos, para hacer equipo, sino también para dar a conocer en comunión a los cuatro últimos fichajes en un ambiente más distendido que los entrenamientos y los días de partido. Dani Alves y Ferran Torres ya llevaba desde principios de mes con el grupo pero Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang llegaron en los últimos compases del mercado y requerían algo más de adaptación al grupo.

El triunfo ante el Atlético de Madrid del pasado domingo reforzó tanto al entrenador, Xavi Hernández, como a toda la plantilla. Refrendó que el modelo puede funcionar y que el abanico que posee ahora el técnico es mucho más amplio, dotando de más posibilidades al grupo en cuanto a resultados. Era un buen momento por todo lo mencionado pero también por el importante triunfo que se consiguió ante un rival tan exigente como el colchonero, con el que se rompía definitivamente esa barrera con los equipos grandes.

En la cita en la Masia Can Ferran, sitio habitual de los culés, no estuvieron algunos jugadores destacados como Ansu Fati o Sergi Roberto. Ninguno de ellos fue por un tema importante, simplemente porque les era incompatible con sus respectivas recuperaciones. El atacante parece que progresa adecuadamente de este nuevo traspié y no quiere saltarse ningún paso. De hecho, se encuentra en Madrid. En el caso del veterano, su lesión en el recto femoral del muslo derecho persiste y todavía queda para que esté disponible para Xavi. Además, su renovación sigue enquistada.

La bienvenida a los nuevos, entre un buen ambiente, tuvo también momentos de risas con las novatadas que les hicieron pasar los más veteranos a los recién llegados. Todos tuvieron que cantar alguna canción para pasar la prueba. No solo los cuatro refuerzos invernales, sino también algún joven canterano como Ferrán Jutglà, que ganó peso durante los últimos meses de 2021.