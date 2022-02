La marcha de Ferran Reverter del FC Barcelona pilló por sorpresa a todos. Nadie esperaba que de las desavenencias con Joan Laporta sobre la dirección del club y el modelo a seguir nacería la decisión inamovible del actual CEO de la entidad, la de presentar su dimisión. Así fue y generó un revuelo de manera interna de la que aún pueden producirse más consecuencias en forma de marchas de algún que otro hombre fuerte. El Barça, mientras tanto, tiene abierto el casting para la búsqueda de un reemplazo para el puesto de Reverter.

La cúpula del club es consciente que debe dar con un profesional a la altura para un puesto en el que Reverter ha dejado una grata impresión por su capacidad y resolución ante diferentes problemas. Su marcha es un varapalo importante pero el objetivo ahora no es otro que encontrar otro perfil de similares características, potente y con experiencia.

Ferran Reverter fue uno de los grandes fichajes de Laporta nada más conocerse su victoria al frente de las elecciones. Era en aquel momento consejero delegado de MediaMarkt, una de las empresas de electrónica más importantes de Europa. «Será el encargado de reorganizar y transformar el club como consecuencia del nuevo modelo que aplicaremos», decía el presidente en sus primeros días, y es precisamente esto lo que ha hecho que ambos separen sus caminos.

Joan Laporta y los suyos buscan mantener el plan inicial, la estrategia que trazaron con su equipo de trabajo y parte de su actual Junta Directiva. La llegada de Reverter trajo nuevos horizontes y diferentes vías que llevaron a estas desavenencias. Uno de los nombres que descartan es el de Mateu Alemany. El actual director de fútbol seguirá en su puesto, dónde está haciendo una labor muy destacada a juicio del club y por la que quiere mantenerle en el cargo. Su entendimiento del fútbol y su trato con Xavi Hernández están fuera de duda y su actual carga de trabajo es ya muy elevada. Cabe destacar que ya actuó como director general en otras circunstancias como en el Valencia o el Mallorca.

El Barça se tomará unos días hasta que encuentre un perfil que encaje a la perfección y asegure mantener el buen nivel profesional que ha dado hasta la fecha Reverter. Éste última se mantendrá en su puesto como CEO por el momento hasta que encuentren a su sustituto. Es más, se espera que durante las primeras semanas del nuevo director general, el propio Reverter le guía y le ayuda a entrar al club de la forma más sencilla una vez que esté al tanto de todo lo que conlleva el puesto.

No han trascendido nombres pero se buscan perfiles similares a Reverter, altamente capacitados y con una trayectoria en otras grandes entidades, ya sea deportivas o no. El caso de todavía CEO del club, que no había estado ligado al mundo deportivo y que ha respondido por encima de las expectativas, deja abierta la vía a una sustitución similar para el puesto de director general.