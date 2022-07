El Málaga presentó este jueves su nueva camiseta, concretamente la primera equipación que lucirá en la temporada 2022/23, pero el acto no fue como se esperaba. Los presentadores se dejaron llevar por la euforia durante la puesta de largo de la elástica blanquiazul en el centro de la ciudad y comenzaron a cantar «¡Malaguista el que no bote!» y arrancaron a saltar, algo que descolocó a los cientos de aficionados malaguistas allí presentes. El vídeo se ha hecho viral en toda España, y no es para menos.