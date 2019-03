Clarice Alves, la actriz brasileña y mujer de Marcelo, publicó un mensaje en sus redes sociales desde el Santiago Bernabéu que suena a despedida. El texto es una cita del "coach" y motivador Marc Chernoff que recuerda la importancia de valorarse a sí mismo y no conformarse con menos de lo que uno se merece. El mensaje llega tras la eliminación del Real Madrid en Champions en un momento en que el lateral brasileño es secundario en el equipo y se le relaciona con la Juventus

La actriz brasileña Clarice Alves, mujer del madridista Marcelo, publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales desde el Santiago Bernabéu tras la derrota del equipo ante el Ajax. Se trata de una cita del coach y motivador Marc Chernoff en 14 Rules for Being YOU (14 reglas para ser tú) y que por su contenido suena a despedida.

Las redes sociales siguen siendo ese espacio que elige la gente para mostrar al mundo de forma más o menos tácita sus sensaciones, sus vivencias. También para los famosos y deportistas, o en este caso, para los familiares de estos últimos. Unos mensajes que son analizados porque en muchas ocasiones dejan ver intenciones o posibles señales de lo que puede ocurrir en el futuro.

Es el caso del último mensaje de la mujer de Marcelo, Clarice Alves en su cuenta de Instagram. La actriz brasileña compartió con sus seguidores desde el Santiago Bernabéu un mensaje que por su contenido podría estar apuntando a la posible salida del brasileño del Real Madrid, toda vez que se ha convertido en un actor secundario y se le relaciona con la Juventus. El lateral vivió desde el banquillo, un lugar que ha ocupado en los últimos partidos de suma importancia para los blancos, cómo su equipo se despedía de su competición fetiche.

“Saber tu valor”

Clarice colgó unas palabras que aparecen en el libro 14 reglas para ser tú, del coach y motivador Marc Chernoff. “Cuando alguien te trata como si fueras sólo una de las muchas opciones, ayúdale a limitar su elección eliminándote de la ecuación. A veces tienes que tratar que no te importe, y no importa cuánto hagas. Porque a veces no puedes significar casi nada para alguien que significa tanto para ti”. Unas palabras que podrían aplicarse a la condición de suplente de su marido en las últimas semanas y que suenan a despedida del conjunto blanco.

“No es orgullo, es autoestima. No esperes ver cambios positivos en tu vida si te rodeas de personas negativas. No le des a las personas eventuales una posición de tiempo completo en tu vida. Conoce tu valor y lo que tienes para ofrecer, y nunca te conformes con nada menos de lo que mereces“, continúa la cita elegida por Clarice Alves tras la eliminación del Real Madrid en Champions en la que nada pudo hacer Marcelo desde el banquillo.