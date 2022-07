Después del subidón… Xavi tiene que hacer limpia

El Barcelona se impuso en el Clásico de pretemporada, para el gusto de Xavi Hernández. Los culés, más rodados que el Real Madrid al haber disputado más partidos, ganaron gracias a un gol de Raphinha en la primera parte. Sin embargo, después de la euforia de la victoria ante el eterno rival en Las Vegas, ahora llega el turno de hacer limpia. Hasta el 31 de agosto tiene el Barça para encontrar salidas a los jugadores con los que el técnico no cuenta, que no son precisamente pocos.

El entrenador no se ha llevado a la gira por Estados Unidos a los jugadores con los que no cuenta de cara al próximo curso. Neto, Mingueza, Umtiti, Riqui Puig y Braithwaite ya saben que deben buscarse equipo en lo que queda de verano. Una labor nada sencilla, puesto que todos ellos tienen aún contrato vigente y no se quieren ir, puesto que será difícil que encuentren un destino en el que puedan tener una ficha similar a la que tiene ahora mismo en Can Barça.

Pero no son las únicas salidas que se esperan en la disciplina culé. En total, el club tiene 31 futbolistas y la intención de seguir acometiendo fichajes. La finalización de las cesiones de Miralem Pjanic, Álex Collado e Iñaki Peña, junto a las llegadas de Christensen, Kessié, Raphinha y Lewandowski y la renovación de Dembélé hace que la nómina de jugadores que tiene ahora mismo el club sea inasumible.

Varios jugadores en la rampa de salida

Además de los ya anunciados descartes de Xavi, a los que ha impedido viajar con el resto de la expedición al stage de Miami, el club debe encontrar solución al futuro de más jugadores. Con Pjanic no se cuenta, al igual que con Memphis Depay, que se ha quedado sin sitio con la llegada de Ferran y Aubameyang el pasado enero y, sobre todo, con el fichaje de Robert Lewandowski.

Además, también queda por saber en qué quedará el caso De Jong. El neerlandés está en el punto de mira después de una temporada en la que no estuvo a la altura de las circunstancias y, sobre todo, por las altas aspiraciones del Barcelona en el mercado. Laporta sigue sin renunciar a lo que parecía un imposible al comienzo del verano, pero que con la activación de las palancas y las salidas podría llegar a asumirse, que no es otro que el fichaje de Bernardo Silva.

Además, los culés siguen empeñados en cerrar la llegada de un central. Pese a que se han hecho con Christensen a coste cero, siguen sin renunciar a Koundé, por el que podrían hacer una última ofensiva. De no producirse su contratación, barajan la opción de llevarse al central del Athletic Íñigo Martínez. Además, Marcos Alonso y Azpilicueta siguen en la recámara. Pero para cuadrar números y poder aspirar a todos esos fichajes, deben comenzar cuanto antes a encontrar soluciones a la limpia de la plantilla.