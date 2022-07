Xavi Hernández se mostró más que satisfecho con el rendimiento de su equipo en el Clásico de pretemporada disputado en Las Vegas y en el que el Barcelona se impuso al Real Madrid con un solitario gol de Raphinha. El técnico culé, además de la victoria y como es habitual en sus declaraciones, recalcó que los suyos habían sido superiores en cuanto a juego.

Sensaciones

«Estoy contento. Hemos tenido buenas sensaciones. Lo de menos es ganar, pero a los culés nos encanta ganar al Real Madrid. Primera parte excelente, la segunda no tan buena. Veo al equipo bien físicamente. He visto un buen Barça, pero hay que ser más solvente. Hemos sido mejores que el Real Madrid. Estoy satisfecho, más allá del resultado. He llegado a disfrutar en el banquillo. Estamos generando una gran ilusión entre los culés, para nosotros es una victoria importante».

Koundé

«No puedo avanzar nada. Hay mucha competencia en el equipo y si viene alguien vendrá a sumar. Somos una familia y estamos haciendo un gran equipo. Mi objetivo es volver a ganar títulos y ser competitivos».

Debut de Lewandowski

«Robert es un crack mundial, ha hecho goles en toda su carrera y los marcará. Destacaría la humildad con la que ha venido y cómo se ha adaptado rápido. Nos hace mejor a todos, a mí como entrenador y a los jugadores».

Frenkie de Jong

«Yo no mando mensajes. He hablado con él, le valoro muchísimo. Para mí es un futbolista fundamental, pero luego está la situación económica y del fair play. Nos puede dar mucho como central, me gusta en esa posición».

Fichar otro central

«Cuanto más seamos, mejor. Además, este año hay Mundial y el calendario estará aún más apretado».

Pjanic

«Está con nosotros. Lo quiero ver un poco más, pero tiene mucha competencia en esa posición».

Inscribir los fichajes

«Estamos trabajando en ello. Estoy contento y agradecido. Estamos fichando muy bien».

Araújo

«Lo controla todo. Puede adaptarse en cualquier posición. Ha vuelto a controlar a Vinicius».

Expectativas de la temporada

«Tengo buenas sensaciones, pero todavía es muy pronto. El mensaje para el culé es positivo».