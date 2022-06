Nadie se quiere ir del Barça. Es así. Lo dicen sus protagonistas. Los planes de la Junta de Joan Laporta pasan por hacer otra importante limpia esta temporada en la plantilla, ésta muy necesaria para llenar las arcas del club y poder permitirse algunos de los objetivos en el mercado que se plantean como puede ser el caso de Robert Lewandowski. Aquella frase de para entrar, dejen salir sigue aún más que vigente en el fútbol. Los culés necesitan soltar lastre pero en vestuario nadie quiere moverse.

«No quiero hablar más de rumores. Me siento bien en el Barcelona. No hay acuerdo ni nada oficial. Prefiero quedarme en el Barcelona. Ya lo dije antes, el Barcelona es el club de mis sueños desde que era pequeño», afirmaba con rotundidad Frenkie De Jong, uno de los jugadores con el cartelón de transferible que hacía alusión a los numerosos rumores que le colocan en el Manchester United que entrenará a partir de esta temporada Erik ten Hag, el que fuera su técnico en el Ajax.

El Barça ve en el holandés uno de los jugadores que puede sacrificar, que no es imprescindible pese a que en los últimos años está entre los futbolistas más utilizados de toda la plantilla. Sobre De Jong se han disparado las dudas de su rendimiento este curso y siendo uno de los mejores tasados del vestuario su marcha podría dejar una importante suma de dinero para equilibrar las cuentas. Pero De Jong no quiere moverse.

«Por supuesto que escuché sobre los rumores con el Manchester United, pero los responsables del club no me dijeron nada. Entonces asumiré que no hay acuerdo y que no pasa nada», añadía De Jong descartando que el Barça le haya comunicado que está en la rampa de salida y se ve planificando la próxima campaña como culé: «Sí que hablé con Xavi de la próxima temporada, pero eso fue solo de fútbol, de la plantilla y de lo que hay que mejorar».

No es el único que ha hablado en estos términos. Memphis Depay, otro por el que se escucharán ofertas este verano y sería una gran venta para cuadrar las cuentas, también ha dejado claro antes de que se inicien los rumores que su única intención es seguir en el Barça. La pregunta era clara: «¿Quieres seguir en el Barça la próxima temporada?». La respuesta era corta pero contundente: «Sí».

«Me siento como en casa en el Barcelona, después de una temporada ya. Espero poder seguir allí de nuevo», añadía el holandés, otro que denota malestar ante el continuo runrún en torno a una posible salida. Quiere seguir y tiene contrato en vigor. Otro problema más.

Pero hay más. Martin Braithwaite tampoco tiene intención de hacer las maletas este verano. El danés apenas ha contado esta temporada, especialmente desde la llegada de Xavi Hernández. Tuvo una lesión importante y eso le privó estar en momentos en los que quizá sí pudo tener protagonismo. Pese a esto, pese a estar entre los jugadores a los que se le quiere de salida, el jugador de 30 años y con contrato hasta 2024 quiere seguir.

Contundente se ha mostrado también Braithwaite sobre su futuro. «Me lo estoy pasando muy bien en el Barcelona. No he jugado tanto, pero tenemos un buen entrenador y sé que probablemente tendré la oportunidad si estoy allí y trabajo duro. Me quedan dos años», explicaba en Dinamarca donde asegura que esto es un reto para él: «He estado en una situación así antes, en la que no he jugado y la gente decía que no iba a jugar. Siempre lo tuve en contra. Lo que pase este verano no es algo que me preocupe».