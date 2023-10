Deco tiene la llave para la llegada de Vitor Roque al Barcelona en enero

El Barcelona no se rinde con Vitor Roque. El conjunto azulgrana, al ver que en esta primera parte de la temporada está acusando la corta plantilla de 19 futbolistas que tiene, buscará por todos los medios tratar de incorporar al delantero del Athletico Paranaense en el mercado de invierno. Pero no será nada sencillo. De hecho, hay más posibilidades que no llegue a que sí lo haga a principios de 2024. Y todo ello es debido a la delicada situación financiera que todavía arrastra el club.

Pero para ello, el Barcelona necesita obtener, como mínimo, los 40 millones firmados en verano procedentes del fondo de inversión Libero. Pero estos siguen sin pagar y Joan Laporta ya estaría estudiando otros negocios para poder contar con ese dinero que le pudiera permitir la incorporación en enero de Vitor Roque.

Pero el delantero brasileño sufrió hace varias semanas una lesión en los ligamentos de su tobillo derecho. Una lesión que le mantendrá alejado de los terreno de juego durante un tiempo y es por ello que Deco viajará a Brasil durante este parón de selecciones para supervisar en primera persona el tratamiento que el Athletico Paranaense está llevando a cabo. El conjunto azulgrana quiere mimarle en el que es uno de los momentos más complicados de su corta carrera deportiva.

El Barça quiere que el club brasileño le explique cómo va el proceso de recuperación del delantero brasileño, según informó Mundo Deportivo. Por ello, el director deportivo del conjunto azulgrana viajará a Brasil para darle apoyo y transmitirle que el club está haciendo todo lo posible para conseguir su inscripción en enero, en vez de junio de 2024. Por otro lado, Deco le pedirá que se esfuerce en su recuperación con el objetivo de lleagr en óptimas condiciones al Barcelona, ya sea en invierno o en verano del próximo año.

Objetivo: enero

«Vitor Roque ya es jugador del Barça. Está fichado pero vendrá en enero del 2024. Lo previsto es que venga aquí en enero del 2024 como contractualmente estaba firmado», decía Xavi Hernández en los últimos días de mercado de verano.

Ahora, el brasileño se ve como una necesidad por la corta plantilla que tiene el equipo. Son sólo 19 los futbolistas que hay en el primer equipo y las lesiones están haciendo que el técnico español tenga que tirar del filial más de lo que le gustaría. Además, Lewandowski es el único delantero puro de la plantilla y a sus 35 años, lo normal es que su nivel comience a decaer.

Además, el polaco ha sufrido una lesión muy similar a la de su futuro compañero y podría estar alejado de los terrenos de juego durante más de un mes. El club quiere reforzar esa posibilidad, pero la delicada situación que atraviesa el club es la que manda y por el momento parece algo prácticamente imposible. Para que Vitor Roque llegue en enero, el club azulgrana deberá acometer una importante venta de alguno de sus futbolistas para poder liberar masa salarial.