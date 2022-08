¿Cuándo es el Masters 1000 de Montreal y dónde ver todos los partidos en directo?

La temporada de la ATP continúa durante el verano con la gira norteamericana, que tendrá como primera cita destacada el Masters 1000 de Canadá. En esta edición, el torneo canadiense se disputará en Montreal del 7 al 14 de agosto y contará con tenistas de la talla de Daniil Medvedev, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz o Stefanos Tsitsipas, entre otros. Descubre cuándo se juega el Masters 1000 de Montreal y dónde ver por televisión en directo y online todos los partidos del próximo torneo de tenis.

Disputados los tres primeros Grand Slams, llega ahora el turno de volver a la gira de Masters 1000 que tendrá dos paradas en suelo norteamericano durante este mes de agosto y que servirán de antesala al US Open 2022. La primera de ellas llega con la disputa del Masters 1000 de Montreal (Canadá), que se celebrará del 7 al 14 de agosto y que contará con Daniil Medvedev como principal cabeza de serie, seguido por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, como segundo y tercero, respectivamente. Entre las bajas más destacadas está la de Alexander Zverev, aún no recuperado de su lesión, y la de Novak Djokovic, que no puede jugar por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

El Masters 1000 de Canadá se celebra en pista rápida y reparte 1.000 puntos como el resto de torneos de esta categoría. En la pasada edición, celebrada en Toronto, – alternan sede entre Toronto y Montreal-, salió campeón el actual número uno del mundo, Daniil Medvedev, mientras que la última edición disputada en Montreal, en 2019, el título fue a manos de Rafa Nadal. Hasta el momento, en lo que va de año, los campeones de torneos de esta categoría son Taylor Fritz (Indian Wells), Carlos Alcaraz (Miami y Madrid), Stefanos Tsitsipas (Montecarlo) y Djokovic (Roma).

¿Dónde ver por TV el torneo de tenis Montreal?

El Masters 1000 de Montreal (Canadá) se disputa del 7 al 14 de agosto. Las sesiones diurnas arrancarán a partir de las 11:00 horas de la mañana locales, mientras que las nocturnas lo harán a partir de 19:00 horas. Existe una diferencia horaria de seis horas menos con respecto al horario peninsular español, por lo que en España los partidos se podrán ver a partir de las 17:00 horas en el caso de la sesión diurna y a partir de las 2 de la madrugada en el caso de la sesión nocturna – una hora menos en las Islas Canarias-.

Los partidos del Masters 1000 de Montreal (Canadá) se podrán ver por televisión a través de la plataforma Movistar +, en los canales Movistar Deportes 1 y 2, así como algunos encuentros a través de Vamos#. Además, hay que destacar que a través de la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información de todo lo que suceda en el torneo y de la narración en streaming de los partidos de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.