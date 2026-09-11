Cuándo se juega el Barcelona femenino – Atlético de Madrid: horario y cómo ver por televisión en directo gratis y en streaming el partido de la Liga F

La temporada acaba de comenzar, pero ya tenemos un nuevo partidazo en la Liga F, ya que en esta tercera jornada se enfrentan el Barcelona femenino y el Atlético de Madrid. Las azulgranas, obviamente, son favoritas y esperan hacerse fuertes en su estadio y llevarse los tres puntos, pero las colchoneras intentarán dar la sorpresa en la Ciudad Condal. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el Estadio Johan Cruyff.

Barcelona femenino – Atlético de Madrid de la Liga F: a qué hora empieza el partido

El Barcelona femenino recibe al Atlético de Madrid en el Estadio Johan Cruyff para disputar el partido que corresponde a la jornada 3 de la Liga F. Las azulgranas han conseguido ganar sus dos primeros encuentros, mientras que las rojiblancas cayeron derrotadas en su debut en el derbi madrileño. La organización ha programado este partidazo entre dos clubes históricos de nuestro país para el sábado 12 de septiembre. Se espera que todo transcurra con total normalidad para que el balón ruede de manera puntual en la Ciudad Condal.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona femenino – Atlético de Madrid de la Liga F: canal de TV y cómo ver online

Dazn es uno de los medios de comunicación que tienen en su poder una parte de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los encuentros que se disputen en el campeonato nacional. El Barcelona femenino – Atlético de Madrid de la jornada 3 de la Liga F se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago de Dazn, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Además, los clientes de esta plataforma pueden descargar en sus teléfonos móviles, tablets o smarts TVs la aplicación para poder seguir en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Estadio Johan Cruyff.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos las noticias relevantes sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo entre el Barcelona femenino y el Atlético de Madrid que cayó en la jornada 3 de la Liga F. Cuando acabe el choque en el Estadio Johan Cruff publicaremos la crónica y la compartiremos con los lectores de nuestro periódico.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona femenino – Atlético de Madrid

Todos los hinchas del conjunto azulgrana, del cuadro colchonero y los amantes de este deporte en general que tengan cosas que hacer y no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Barcelona femenino – Atlético de Madrid deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, Onda Cero o la Ser podrían conectar con el Estadio Johan Cruyff y así contar lo que ocurra en la jornada 3 de la Liga F.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona femenino – Atlético de Madrid?

El Estadio Johan Cruyff, situado en Sant Joan Despí, será el escenario donde se disputará el Barcelona femenino – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 3 de la Liga F. En este recinto deportivo, que se inauguró en 2019, caben unas 6.000 personas y se espera que este sábado pueda haber una buena entrada para ver cómo se miden dos equipos históricos de nuestro país.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a la colegiada Lorena del Mar Trujillano para que imparta justicia en el Barcelona femenino – Atlético de Madrid que cayó en la jornada 3 de la Liga F. Nahia Alonso y Rocío López estarán en las bandas actuando como linieres, mientras que la responsabilidad de ser la cuarta árbitra recae sobre Noelia Badía.