Dónde ver la Liga F 2026-27: canales para ver gratis todos los partidos y fechas claves

La Liga F 2026-2027 está preparada para echar a rodar. La máxima categoría del fútbol femenino español comienza una nueva temporada con importantes novedades y, sobre todo, con un cambio que beneficiará directamente a los aficionados: más fútbol gratis que nunca. El nuevo reparto de los derechos audiovisuales permitirá seguir una parte muy importante de cada jornada en abierto.

La competición volverá a contar con 16 equipos, que disputarán un total de 30 jornadas y 240 encuentros antes de conocer al nuevo campeón. Una temporada que arrancará a finales de agosto y que tendrá entre sus grandes citas el Clásico entre Barcelona y Real Madrid, el derbi madrileño y el derbi vasco.

Cuándo empieza la Liga F 2026-27

La Liga F Moeve comenzará oficialmente el fin de semana del 29 y 30 de agosto de 2026. Desde ese momento arrancará una carrera de nueve meses que terminará el fin de semana del 22 y 23 de mayo de 2027.

El calendario contempla 30 jornadas, con partidos repartidos prácticamente durante toda la temporada y diferentes interrupciones provocadas por los compromisos internacionales.

El inicio de la competición se ha adelantado ligeramente respecto a otros cursos con el objetivo de liberar el tramo final de la temporada. Las competiciones europeas y, especialmente, la preparación de la selección española para el Mundial de Brasil 2027 condicionarán los últimos meses del calendario.

Dónde ver todos los partidos de la Liga F

Aquí aparece una de las grandes novedades de la temporada. La Liga F ha apostado claramente por aumentar la exposición de la competición y el nuevo acuerdo audiovisual permitirá que la mitad de los encuentros de cada jornada puedan verse gratis y en abierto en España.

DAZN continuará siendo el operador de referencia y permitirá seguir los ocho encuentros de cada jornada. La plataforma de pago mantiene así la totalidad de la competición dentro de su oferta.

La gran diferencia estará en RTVE. La televisión pública ofrecerá cuatro encuentros de cada jornada en abierto, con Teledeporte y RTVE Play como principales ventanas para seguirlos gratuitamente.

A ello se suma TV3/3Cat, que también contará con cuatro encuentros por jornada para Cataluña y garantizará presencia de equipos catalanes en sus emisiones.

Por lo tanto, los aficionados tendrán diferentes alternativas para seguir una temporada en la que la Liga F pretende dar un importante paso adelante en visibilidad.

Fechas clave de la Liga F: Clásico, derbis…

Y no habrá que esperar demasiado para disfrutar de los grandes partidos. El calendario ha querido emociones fuertes prácticamente desde el primer día. La primera jornada, prevista para el fin de semana del 29 y 30 de agosto, tendrá como uno de sus platos fuertes el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El derbi madrileño servirá para medir desde el comienzo las aspiraciones de dos de los grandes equipos de la competición.

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en la jornada 5, prevista para el 4 de octubre de 2026. Una de las grandes citas del fútbol femenino español llegará apenas un mes después del comienzo del campeonato. También habrá que marcar en rojo la jornada 10, cuando Real Sociedad y Athletic Club disputarán una nueva edición del derbi vasco.

La competición tendrá además cuatro parones internacionales por las diferentes ventanas FIFA. El calendario también contempla dos jornadas intersemanales, correspondientes a las jornadas 13 y 29, antes de que el campeonato baje el telón definitivamente el fin de semana del 22 y 23 de mayo de 2027.