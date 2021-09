Sólo la mala suerte ha evitado que Fernando Alonso no se subiera al podio en el Gran Premio de Rusia. Y es que la lluvia obligó al asturiano a parar para cambiar neumáticos cuando rodaba tercero. Alonso arriesgó con la pista húmeda y adelantó a Daniel Ricciardo, a Carlos Sainz y a Sergio Pérez. Anteriormente, con la pista seca, el español pasó como un avión al otro Red Bull, nada más y nada menos que el de Max Verstappen. No es de extrañar que tras la carrera Fernando Alonso se mostrara orgulloso del progreso de Alpine, algo que le permite afrontar con optimismo 2022.

“Estoy muy orgulloso del progreso. Estamos construyendo un equipo muy fuerte y mirando al año que viene, ojalá el paquete sea competitivo en la fábrica, pero el equipo de competición está listo para luchar”, aseguraba el ovetense en rueda de prensa.

“Pienso que el equipo lo está haciendo bien optimizando las cosas. Algunos fines de semana parecemos un poco menos competitivos, como en Monza, pero conseguimos meter a ambos coches en los puntos, otros fines de semana como en Zandvoort o aquí en Sochi hemos sido sextos”, constataba Fernando Alonso.

“En Rusia incluso podríamos haber acabado en el podio, así que hay algo que estamos haciendo bien en los fines de semana, sobre todo los domingos para sumar tantos puntos a veces sin el mejor coche”, finalizaba.

Alonso sueña “gratis” de cara a 2022

Cabe señalar que Fernando Alonso ha regresado a la Fórmula 1 con la mirada puesta en 2022, año en el que entrará en vigor el cambio de reglamento que está llamado propiciar mayor igualdad entre los equipos. Para contribuir con el desarrollo del nuevo monoplaza, el bicampeón ha adelantado su vuelta pese a que sabía que ésta iba a ser una temporada de transición.

Ya de cara al siguiente curso, Fernando Alonso aspira a ser campeón. “Para 2022 soñar es gratis, claro que se trabaja con esa ilusión. El cambio de reglas puede hacer que se mezclen las cartas en el deporte, ¿por qué no nosotros? No estaríamos aquí ahora si pensamos que el año que viene no podemos estar arriba”, reconocía.

Los buenos resultados de Alpine pese a su motor

“El coche que nace bien, lidera la década de esa reglamentación. Si estás en esos coches, ganas cuatro o cinco títulos”, es el mensaje que Fernando Alonso ha trasladado una y otra vez a su equipo. En Alpine son conscientes de ello, motivo por el que el ovetense rueda con un motor de 2019, lo que da más mérito a que esté luchando por el podio dos años después. Más todavía a la victoria de Esteban Ocon en el Gran Premio de Hungría.

“Estamos usando un motor de 2019. No teníamos los recursos para relanzar el programa de desarrollo del motor de este año y continuar trabajando en el de 2022. Por eso, hemos decidido poner todos nuestros esfuerzos en 2022. Creo que es lo correcto, pero es doloroso, porque como consecuencia de ello este año perdimos terreno ante nuestros rivales”, admitía, por su parte, Marcin Budkowski, director ejecutivo del equipo francés.

Alonso, cada vez más cerca del podio

Pese a haber perdido terreno respecto a sus rivales, Fernando Alonso ha acariciado el podio en el Gran Premio de Rusia, donde su coche ha ofrecido un gran rendimiento tanto en seco como en mojado. “La batalla con Sainz y Verstappen fue muy divertida porque yo era más rápido, así que fue muy bien. Me lo pasé muy bien cuando hubo condiciones complicadas, el coche iba muy bien”, destacaba.

“Cambiamos los neumáticos muy tarde, así que mis neumáticos medios estaban en muy buenas condiciones. Adelanté a Verstappen, a Daniel, a Pérez, a Carlos, así que como he dicho, no fue que la gente tuviera accidentes delante de mí, fue que adelantamos a gente, estoy muy orgulloso de la carrera, muy orgulloso del equipo”, recalcaba Fernando Alonso.

“La verdad es que íbamos muy bien en seco, mejor incluso que Checo hasta que llegó la parada. Hemos adelantado a Verstappen, hemos tenido buen ritmo. Luego, cuando empezó a llover seguíamos con las de seco y ahí me sentí muy bien. Adelanté a Checo, adelanté a Carlos y estábamos en posiciones de podio. Luego en una vuelta llovía en la curva 5, en otra en la 3, y luego llovía más o menos y fue tirar una moneda al aire”, agregaba.

Finalmente Fernando Alonso se vio obligado a entrar a cambiar neumáticos, lo que hizo que terminase sexto en Sochi. “La suerte nos ha sido esquiva y nos ha quitado un podio, pero en prestaciones ha sido la mejor carrera del año para el equipo y para mí”, subrayaba.

Alpine será campeón según Alonso

Por todo esto Fernando Alonso mira con optimismo 2022. El asturiano no tiene ninguna duda de que Alpine será campeón, si no la próxima temporada, en un futuro cercano. “Creo que el equipo está renovado, motivado y que tiene potencial para ser un equipo campeón en el futuro. Estoy seguro de eso. No sé si llevará dos, cinco o siete años, pero estamos en un buen proyecto y lo estoy disfrutando”, ha dicho también el español.