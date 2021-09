Tal y como vaticinó Fernando Alonso el pasado mes de julio, Álex Palou se ha convertido en el primer español que se proclama campeón en IndyCar. Al ser cuestionado por el piloto de 24 años, el asturiano aprovechó la ocasión para agradecerle el haber abierto los ojos a las nuevas generaciones. Y es que hay mucho motor más allá de la Fórmula 1.

“A Álex claro que le sigo, y la verdad es que es un fenómeno. Este año lo veo campeón, lo veo campeón porque es el más constante, el mejor”, fue lo que dijo Fernando Alonso sobre Palou, con el que compitió en las 500 Millas de Indianápolis de 2020. Si bien el actual piloto de Alpine ya había probado fortuna en la prueba más prestigiosa de la IndyCar en 2017, Oriol Serviá participó durante varias temporadas en la categoría de carreras de monoplazas más importante de Estados Unidos. Ninguno de ellos, ni Pierre de Vizcaya ni Fermín Vélez, que fueron los pilotos que les precedieron, fueron capaces de subirse a lo más alto del podio. El primero en hacerlo ha sido Álex Palou, que este 2021 daba el primer triunfo al automovilismo español en la IndyCar al imponerse en la carrera inaugural, el Gran Premio de Alabama.

El catalán había debutado en el campeonato la temporada anterior, donde sus resultados fueron más discretos. Álex Palou sólo se subió al podio en 2020 en una ocasión gracias a su tercer puesto en el Gran Premio Grupo REV. Precisamente en esta carrera, que se celebra en el circuito de Road América, el catalán conseguía la segunda de las tres victorias que ha cosechado en el presente curso.

Esta diferencia de resultados de un año a otro Álex Palou la atribuye a la experiencia y, sobre todo, a haber cambiado el equipo Dale Coyne por Chip Ganassi. “Es un conjunto de todo eso. Sin Chip Ganassi no estaríamos donde estamos, pero el año pasado era rookie y no conocía los circuitos, ahora voy con más confianza y sé cómo funciona esta competición”, señalaba el español en una entrevista reciente para Sport. Curiosamente, Álex Palou se ha proclamado campeón de Indycar en un trazado inédito para él como Long Beach.

Álex Palou prefiere luchar por ganar en IndyCar que sufrir en Fórmula 1

En dicha entrevista el catalán explicaba también por qué había decidido probar fortuna en Estados Unidos. “La IndyCar es uno de los mas campeonatos más grandes que existen después de la Fórmula 1, soñaba con esto desde niño. Corremos 16 grandes premios, en tres tipos de circuitos, convencionales, urbanos y óvalos. Estos últimos me daban más respeto. Tuve que pensármelo dos veces. Pero en cuanto surgió posibilidad la aproveché”, comenzó diciendo.

“Si creces en Europa persigues la Fórmula 1, pero yo desde pequeño, en el karting, ya era consciente de que sólo 20 ó 22 pilotos llegan y que para estar ahí necesitas algo más que ser rápido, hacen falta patrocinadores y presupuestos muy grandes. Mi objetivo era ser piloto y poder dedicarme a esto. Y el campeonato más grande y más factible para mí era la IndyCar. Hice GP3 y alguna carrera de F2 pero mi mente ya estaba enfocada hacia una carrera deportiva en EE.UU. Aquí es más fácil hacerlo bien y que un equipo grande como Chip Ganassi confíe en ti, como ha ocurrido”, añadía.

Álex Palou rechazó en dicha entrevista recalar en la Fórmula 1 si algún día le surgiese esa posibilidad. “Como piloto lo que me gusta es competir por ganar. En Fórmula 1 nunca tendré oportunidad de estar en un equipo que luche por las victorias, sólo hay dos, así que prefiero seguir en la IndyCar, peleando por ganar carreras y títulos… Prefiero estar aquí 10 ó 15 años luchando por ganar que estar dos años sufriendo en la Fórmula 1”, manifestaba.

Para Grosjean se está mejor en la IndyCar que en la Fórmula 1 sin aspiraciones

En la misma línea que Álex Palou, Romain Grosjean, que esta temporada ha recalado en la IndyCar, comentaba tras subirse al podio en Laguna Seca: “Fui uno de los 20 tipos con suerte de todo el mundo que llegué a la Fórmula 1. Tuve una trayectoria increíble. Sí, los últimos años fueron un poco duros y frustrantes. Sabía que sabía pilotar, pero no podía demostrar nada”.

“Definitivamente llegar a un sitio en el que puedes luchar delante y tienes a tu ingeniero diciéndote eres el coche más rápido de la pista, eres primero, luchar por podios, es definitivamente un renacimiento”, agregaba el francés.

“Entiendo que muchos niños quieran llegar a la Fórmula 1. Si es para estar en la parte trasera de la parrilla cada fin de semana, creo que estás mejor aquí. Es por la libertad de pilotar el coche como te gusta pilotarlo”, concluía Grosjean.

Álex Palou coincidió con Verstappen y con Carlos Sainz

Álex Palou comenzó a correr en el karting, donde coincidió con pilotos que hoy están en la Fórmula 1 como Max Verstappen, al que se refirió como uno de los pilotos con más talento que ha visto. “Hay dos personas que me han impresionado en la pista. Uno es mi actual compañero Scott Dixon, que ha ganado seis veces la IndyCar y también unas 500 Millas. Lleva 20 años compitiendo y es un auténtico crack. El otro es Max Verstappen. Fue mi compañero de equipo en los tiempos del karting y ya se veía que tenía algo especial, mucho talento, hacia cosas increíbles, de súper clase. No competíamos en la misma categoría, pero nunca daba nada por perdido, era muy ambicioso. Fuera de la pista era muy buena persona”, aseguró.

Con el que sí llegó a competir Álex Palou fue con Carlos Sainz, algo a lo que hacía alusión el piloto de Ferrari días atrás: “Es una muy buena noticia para España la progresión de Álex, que se ha ganado a pulso su carrera deportiva corriendo en Japón y en América. He luchado campeonatos de España de karting con lex, de cadetes, y no le he vuelto a ver desde entonces. Pero le apoyo desde casa, le animo, veo sus carreras y gane o no, este año ha sido el mejor”.

Alonso y el ejemplo que supone Álex Palou para las nuevas generaciones

Fernando Alonso, por su parte, dijo sobre el éxito de Álex Palou en la IndyCar: “Me alegro muchísimo, porque tener a un español joven que esté triunfando en la Indycar creo que es bueno para todos. Y abre un poco los ojos a nuevas generaciones también, que la Fórmula 1 está muy bien, pero sólo hay 20 pilotos en el mundo y no todos van a poder llegar ahí. Y la IndyCar es fantástica. No sé si será como la Fórmula 1 o no, pero es fantástica. Y el WEC también es fantástico. Hay mucho motor que no es Fórmula 1 y entonces, las nuevas generaciones, los niños, soñarán con la Fórmula 1, pero si no llegan no puede ser un sueño frustrado, tiene que ser una pasión por el motor. Y entonces, lo que está haciendo Àlex creo que puede tener una repercusión más allá de su campeonato y de sus victorias”.