El conflicto entre Rusia y Ucrania afecta al vestuario del PSG: «El fútbol tiene que estar por encima»

La guerra entre Rusia y Ucrania que desde febrero de 2022 mantiene en conflicto y tensión constante a ambos países ha llegado también a París. Concretamente al vestuario del PSG. El central ucraniano Ilya Zabarnyi acaba de aterrizar en el cuadro parisino y su relación con el ruso Safonov no es la mejor.

El nuevo defensa ucraniano del PSG habló con el medio ‘Fútbol 360’ y dejó clara su postura: «En mi país, una guerra a gran escalla lleva cuatro años en curso. Los rusos son los agresores que intentan en vano destruir la libertad y la independencia de Ucrania. La guerra continúa, y no mantengo ninguna relación con los rusos».

«En cuanto a mi compañero de equipo, debo interactuar con él a nivel profesional en los entrenamientos y cumpliré con mis obligaciones hacia el club. Mientras la guerra continúe, apoyo plenamente el aislamiento total del fútbol ruso en el mundo», confirmó Zabarnyi sobre Safonov.

Evidentemente, Luis Enrique en rueda de prensa también se postuló sobre este conflicto, intentando apaciguar las aguas para que ambos jugadores puedan convivir con total normalidad a pesar del conflicto que viven sus países: «El fútbol tiene que estar por encima de cualquier pensamiento político. El deporte y el fútbol son la mejor manera de incluir a las personas y crear unidad, no separación».

Zabarnyi ha llegado este verano al PSG para disfrutar de muchos minutos en una renovada defensa parisina tras hacerlo muy bien en el Bournemouth de Iraola junto a Huijsen. Ya ha podido disputar dos partidos de Ligue 1 a las órdenes de Luis Enrique en las tres primeras jornadas. Los dos como titular. El caso de Safonov es muy diferente. Con Donnarumma la pasada campaña no tenía sitio en el equipo titular y ahora con Chevalier tampoco.