El PSG saca pecho en el sorteo de la Champions con una expedición muy numerosa

El PSG sacará pecho en el sorteo de la Champions League que se celebra en Mónaco este jueves 28 de agosto. La expedición del club francés será la más numerosa en el Forum Grimaldi con hasta 11 personas de la entidad parisina. Nasser Al-Khelaifi y Luis Campos comandarán al actual campeón de Europa en un sorteo donde el PSG es el más temido.

El PSG es el actual campeón de Europa y será el más temido en el sorteo. Nadie querrá medirse al equipo de Luis Enrique tras el gran año que realizó el curso pasado que terminó levantando la Orejona en Múnich goleando al Inter de Milán. Hay que recordar que la Fase Liga del París fue bastante complicada y estuvo a punto de no avanzar a la siguiente ronda.

Vive su mejor momento el PSG tras levantar su primera Copa de Europa el pasado curso. Y por eso sacará pecho en el sorteo de este jueves enviando hasta 11 personas al Forum Grimaldi de Mónaco. Mientras el Real Madrid estará representado por Emilio Butragueño, el Atlético de Madrid por Enrique Cerezo o el Barcelona por Rafa Yuste, el equipo parisino estará representado por hasta 11 personas del club

Nasser Al-Khelaifi y Luis Campos liderarán esta expedición del PSG en el sorteo de la Champions para presumir de que son el actual campeón de Europa. Y es que tiene que aprovechar el equipo francés este momento después de ganar su primera Orejona el pasado curso después de muchos años luchando por este momento.

No habrá que esperar mucho para conocer los rivales de los equipos españoles en esta edición de la Champions League. El próximo 28 de agosto, a las 18:00 horas, se celebrará en Mónaco el sorteo de la fase de liga de la competición. Los 36 equipos participantes conocerán en ese momento sus rivales, pero el calendario completo con las fechas y horarios de los partidos se comunicará «a más tardar el sábado 30 de agosto», según ha indicado la UEFA en su página web.