Carlos Sainz (Ferrari) ha vuelto a lamentar la estregia de su equipo en el Gran Premio de Japón. El piloto español ha reconocido que Mercedes fue mejor que ellos en esa pelea que se realiza no con coches, sino con ordenadores, y que eso le costó una posición en la clasificación final de la carrera. Después de su fin de semana soñado en Singapur, con ‘pole’ el sábado y victoria el domingo, esta cita ha sido una vuelta a la realidad para la escudería italiana.

«Se nos ha escapado el quinto puesto en esa última parada. Igual nos hemos quedado fuera demasiado tiempo y se nos ha escapado la lucha con Hamilton. La verdad es que he ido muy rápido toda la carrera. He hecho una buena salida y he tenido una buena degradación de neumáticos, así que bastante contento con el ritmo. Lo malo es el resultado, que a lo mejor no refleja que el ritmo que he tenido y hemos perdido un poco en la última parada», reiteró Sainz.

El Gran Premio de Japón volvió a agitar los fantasmas de las estrategias cuestionables en Ferrari. Todo había quedado olvidado temporalmente con el oasis de Singapur, pero en Suzuka las decisiones desde el garaje pudieron ser mejores y Carlos Sainz así lo hizo notar nada más bajarse del coche. Concretamente, hacía referencia a que su última parada llegó unas vueltas tarde y eso facilitó que Lewis Hamilton le arrebatara la quinta posición final.

«Siento que hoy teníamos mejor ritmo que los Mercedes y es una pena que nos hayan hecho un undercut porque antes de la parada iba cuatro segundos delante y he salido ocho segundos detrás. Hemos sido rápidos toda la carrera, buena degradación y después de los problemas de ayer he ido mucho más cómodo con el coche, atacando bien y guardando bien el neumático, así que por lo general contento», resumió Sainz en declaraciones a DAZN.

La pelea Ferrari-Mercedes

De esta forma, y pese a que podía hacer acabado sin problemas dentro del ‘Top 5’, el madrileño realizó una lectura positiva de esta carrera en Japón. se esperaba que los neumáticos sufrieran una de las degradaciones más altas de todo el calendario y en ese aspecto técnico Mercedes siempre se ha mostrado como un equipo más fiable que Ferrari. Sin embargo, esta vez los bólidos rojos resistieron la pelea contra George Russell y Lewis Hamilton y la mejor prueba es que Charles Leclerc acabó por delante de ambos.

Pese a que esta vez el piloto monegasco logró finalizar la carrera por delante de su compañero de equipo, Sainz se mantiene por delante en la clasificación del Mundial. El español ya acumula 150 puntos y amenaza la cuarta posición de Fernando Alonso, que suma 174 tras finalizar octavo en Suzuka, mientras que Leclerc es el inquilino de la sexta posición con 135 puntos. Por delante de todos, Lewis Hamilton ocupa la tercera con 190 e incluso ya amenaza la segunda en poder de Sergio Pérez (223), que se marcha de Japón con los bolsillos vacíos tras un día para olvidar.