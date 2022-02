La máxima más repetida estos días en Montmeló es que no debe tomarse en serio ninguna tabla de tiempos. Más vale tenerlo claro antes de mirar la clasificación de este jueves, donde Lewis Hamilton aparece en última posición de los 16 pilotos que rodaron en el Circuito de Cataluña. ¿El heptacampeón primero por la cola? ¿Alguien se ha equivocado y le ha dado la vuelta a la imagen? No, son las cosas que tiene la pretemporada de la Fórmula 1.

Desde que inició su reinado hace ya ocho años, Mercedes no solo ha monopolizado el Mundial de constructores, también ha sido siempre la escudería que más kilómetros ha completado en pretemporada. Si nada se tuerce el viernes, Ferrari romperá esa racha y le arrebatará el primer triunfo oficioso de la temporada, ese que señala al equipo más fiable ahora que esa cualidad es las que más se valora.

150 vueltas completaron entre Charles Leclerc y Carlos Sainz para una cuenta total que ya supera las 300 esta semana. Pero es que además el monegasco se regaló el placer de liderar la clasificación con un tiempo de 1:19.689 que le permitió batir por más de dos décimas al Alpha Tauri de Pierre Gasly (1:19.918), que él solito se fue a 147 giros. Que sí, que máxima prudencia, pero cómo no van a sonreír los del Callavino Rampante…

Tercera posición para Daniel Ricciardo en otro gran día de McLaren y cuarta para George Russell, que salvó la honrilla de Mercedes y estrenó las famosas branquias en el lateral de su W13. Cerró el ‘Top 5’ del día Carlos Sainz, que trabajó por la mañana y contempló las buenas evoluciones de su compañero por la tarde en un día de descanso para Fernando Alonso. Esteban Ocon fue antepenúltimo, pero entregó a Alpine otras 125 vueltas plagadas de datos.

En el capítulo de damnificados, primer mal día del año para Red Bull. Después de epatar el primer día con su nuevo coche, el equipo austriaco sufrió una avería que necesitó varias horas de arreglo en ‘boxes’. El incidente arruinó media jornada de trabajo a Sergio Pérez, que aún así pudo completar 78 vueltas y acabar séptimo, justo por detrás de Sebastian Vettel (Aston Martin). La otra bandera roja del día tuvo como protagonista a Nikita Mazepin, en un día complicado para Haas por motivos ajenos al deporte.

La Fórmula 1 tiene todo un diccionario para ella sola y en Barcelona se ha puesto de moda uno de sus muchos anglicismos: ‘porpoising’. ‘Porpoise’ significa ‘marsopa’ en inglés y su gerundio evoca los peculiares movimientos que se ve obligado a realizar este pesado animal para desplazarse. Un término ingenioso y acertado, viendo a lo que se refiere en la Fórmula 1:

Bumpy road to the top for Charles Leclerc! 🤕#F1 pic.twitter.com/Z6a5e6d3bo

— Formula 1 (@F1) February 24, 2022