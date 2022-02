Sebastian Vettel no correrá el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. El piloto alemán confirmó en rueda de prensa que no participará en el GP de Sochi que se celebra el próximo mes de septiembre sobre trazado ruso tras la invasión a Ucrania de la pasada madrugada.

«Cuando he visto las noticias esta mañana me he quedado en shock. Es horrible ver lo que está pasando en Ucrania. En septiembre tenemos un carrera en Rusia, pero yo no iré. Está mal correr en ese país», afirmó en rueda de prensa a la conclusión de los entrenamientos de la mañana en la segunda jornada de test oficiales en Montmeló.

El piloto alemán también aseguró que: «Lo siento mucho por la gente inocente que está perdiendo la vida por culpa de personas estúpidas. Estoy en shock y triste por lo que está pasando y mi decisión ya está tomada. No correré en Rusia».

El actual campeón del mundo, Max Verstappen, también se posicionó en contra de correr en Rusia el próximo mes de septiembre. «Cuando un país esta en guerra no es correcto correr allí. Eso esta claro», aclaró el piloto holandés en rueda de prensa.

«La Fórmula 1 hará lo mejor»

Fernando Alonso dejó claro que los pilotos tienen sus propias opiniones pero que la Fórmula 1 hará lo que mejor crea. «Los pilotos tenemos nuestras opiniones sobre el tema, pero no tenemos el poder de decidir cosas así.Eventualmente la Formula 1 hará lo mejor», afirmó el bicampeón del mundo.

Por su parte, Leclerc también afirmó que: «Siendo honesto, no tengo información de lo que está pasando. Es muy triste que pase esto en 2022. La Fórmula 1 tomará una decisión sobre el GP Rusia. No puedo decir mucho más ahora mismo».