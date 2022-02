Se acabó el fútbol en Ucrania. La Liga de Ucrania confirmó de forma oficial en un comunicado que queda suspendido el campeonato hasta nueva orden después de la invasión y el ataque de Rusia la pasada madrugada.

«El campeonato de Ucrania está suspendido», confirmó en un comunicado oficial la organización de la Liga de Ucrania. Esta decisión era inminente tras la intervención militar de Rusia. Finalmente, tras los ataques de la pasada madrugada se ha decidido suspender el campeonato ucraniano. «Espero que esta guerra iniciada por idiotas se detenga lo antes posible. Todas las actividades han sido suspendidas. No me iré de Kiev, no soy un cobarde», afirmó Lucescu, entrenador del Dinamo de Kiev.

Hasta la fecha, la Liga de Ucrania estaba liderada por el Shakhtar Donetsk que disputaba sus partidos como local en el Olímpico de Kiev, donde el Real Madrid goleó en Champions en la fase de grupos de la presente edición.

Ataque de Rusia a Ucrania

Vladimir Putin anunció en las últimas horas «una operación militar» en Ucrania. Este anuncio se considera de hecho la declaración oficial del inicio de la incursión militar en territorio ucraniano. De hecho, ya se han producido los primeros bombardeos.

Putin confirmó en su discurso televisivo a los rusos la invasión de Ucrania, «operación militar especial» en respuesta a la solicitud por parte de las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk, en la comarca del Donbás, de repeler la «agresión» de las Fuerzas Armadas ucranianas.