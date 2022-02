Ferrari sigue viento a popa hacia un año que pinta ilusionante. En la tanda matinal de la segunda jornada de la pretemporada, Carlos Sainz ha marcado el segundo mejor tiempo (1:20.546) y su F1-75 ha vuelto a ser el más activo sobre el asfalto del Circuito de Cataluña (71 vueltas). Un combo perfecto para el piloto madrileño, que solo ha sido batido por el McLaren de Daniel Ricciardo (1:20.355).

Con prisa por seguir acumulando datos, después de una jornada inicial con 153 giros entre sus dos pilotos, Ferrari salió a pista en cuanto se puso el semáforo verde y Sainz marcó rápidamente el mejor tiempo. Lo mejoró un par de veces y dominó toda la mañana hasta que, a falta de 10 minutos, Ricciardo le arrebató el liderato, repitiendo lo que su compañero Lando Norris hizo el día anterior.

La alegría de la Scuderia se alimenta también de las dudas de sus rivales, sobre todo de Red Bull, que protagonizó la primera avería seria del año. Después de once horas y media de actividad estable sobre el asfalto de Montmeló entre las dos primeras jornadas, el Red Bull de Sergio Pérez se quedó detenido sobre el asfalto en la curva 13 y provocó la primera bandera roja del año. El coche volvió a ‘boxes’ subido a una grúa y protegido por una gran tela negra.

A Ricciardo y Sainz les siguieron en la tabla Pierre Gasly (3º), Alex Albon (4º), Lance Stroll (5º), Ralf Schumacher (6º), Valtteri Bottas (7º) el propio Checo Pérez (8º) y el sorprendente Lewis Hamilton (9º). El Mercedes del heptacampeón mundial completó 40 vueltas y acabó a dos segundos de Carlos Sainz, pero el dato es meramente anecdótico. Las ‘flechas plateadas’ siguen dentro del carcaj alemán.

