No ha sido un buen arranque del GP de Emilia Romaña para Carlos Sainz. El piloto español no ha podido terminar la clasificación después de cometer un error en la Q2 que le ha dejado fuera de la pelea por la pole position de cara a la carrera al sprint de este sábado. El piloto firmó un gran tiempo, de sobra para meterse en la última manga, a la que se clasificó pese a no poder terminar, acabando en décima posición. Trató de aprovechar antes de la inminente llegada de la lluvia para mejorarlo. Una imprudencia que le llevó a quedarse en el muro. El piloto reconoció el error y horas después ha querido disculparse en público con el equipo y con los aficionados.

Sainz estaba exprimiendo al máximo su F1-75 cuando el coche se le fue de atrás, trompeó y acabó en el muro de la Variante Alta del circuito de Imola. El piloto madrileño explicó el accidente en sus redes sociales. «El coche me ha sorprendido y no he podido pararlo antes del muro», reveló horas después de su accidente.

«Hoy sólo puedo disculparme con el equipo y con todos los aficionados», lamentaba el español. Sin embargo, amenaza con dar guerra a lo largo de un fin de semana que se prometía feliz tras renovar con la escudería italiana, comenzando por una carrera al sprint en la que partirá en décima posición: «El fin de semana no ha acabado. Es un momento duro, pero nos centramos ya en recuperar».

🇮🇹 Hoy sólo puedo disculparme con el equipo y con todos los aficionados. El coche me ha sorprendido con un latigazo y no he podido pararlo antes del muro. El fin de semana no ha acabado. Es un momento duro, pero nos centramos ya en recuperar. 👉https://t.co/bdi9GAbq1Y pic.twitter.com/NWbzbabNyv — Carlos Sainz (@Carlossainz55) April 22, 2022

Unas palabras similares a las que pronunció ante las cámaras nada más llegar al pit lane, instantes después del choque. Allí también quiso disculparse, al ser consciente de que su tiempo marcado era ya más que suficiente para meterse entre los 10 mejores de la parrilla. De hecho, llegó a señalar que no tenía que haber buscado una mejora a la que le animaron desde el propio equipo.