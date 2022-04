Un accidente impide a Carlos Sainz luchar por la pole position para la carrera al sprint del GP de Emilia Romaña. El español estaba inmerso en una vuelta que parecía definitiva, debido a la llegada inminente de la lluvia, lo que le hizo apretar al máximo para asegurarse su presencia en la última tanda clasificatoria. Cuando se aproximaba a meta, en el último sector, sufrió un accidente que frustró su intento de salir primero en la carrera al sprint del sábado.

La segunda manga clasificatoria comenzó con todos los pilotos sobre la pista, puesto que parecía una vuelta definitiva. Sainz salió el primero y firmó el segundo mejor tiempo, sólo superado por Verstappen. Sin embargo, desde Ferrari le dijeron que apretase, puesto que la previsión daba que la lluvia llegaría en dos minutos, por lo que había tiempo para dar una vuelta más que confirmase su entrada en la Q3.

¡QUÉ LÁSTIMA! 😱😱😱@Carlossainz55 sufrió un accidente en la Q2 y se queda sin poder luchar por la pole cuando iba volando… 🥶#ImolaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/6Ky7ZPdfDX — DAZN España (@DAZN_ES) April 22, 2022

Apretó Sainz todo lo que pudo, aunque no lograba mejorar el tiempo del neerlandés en el segundo sector, hasta que en la variante alta perdió el control de su F1-75. Después de un trompo tras la curva 14, el madrileño acabó contra el muro, provocando una bandera roja que le llevó a paliar los daños en la clasificación de cara al sprint de este sábado, debido a la llegada de la lluvia.

Una vez sufrió llegó al box del equipo, el piloto de Ferrari se mostró frustrado por lo que señaló como un error innecesario: «Una pena. Es un poco raro, no lo acabo de entender. Sabía que la lluvia iba a llegar y tenía que hacer una vuelta buena, pero no era necesario arriesgar ahí. Una pena. No me queda otra que pedir disculpas y recuperar».