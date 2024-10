Carlos Alcaraz – Sinner: a qué hora es el partido hoy y dónde ver el Six Kings Slam en directo online gratis y por TV

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentan hoy en la final del Six Kings Slam. Arabia Saudí será el escenario donde se vivirá el mejor encuentro que puede haber en estos momentos en el tenis: el número 1 y 2 del ranking de la ATP lucharán por hacerse con el premio de este torneo que también será testigo de un partido histórico: el último enfrentamiento entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, que lucharán por el tercer y cuarto puesto de este torneo de exhibición. A continuación te contamos a qué hora juega hoy Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner y dónde ver online gratis y por televisión en directo el partido de hoy del Six Kings Slam.

Dónde ver el partido de Carlos Alcaraz hoy por TV y online gratis

Movistar+ y Dazn fueron los medios de comunicación que se hicieron con los derechos para emitir todo lo que ocurra en este Six Kings Slam en nuestro país, pero hay que tener algún punto en cuenta, ya que Dazn sólo permitirá verlo por la aplicación. Esta final del torneo amistoso que se celebra en Arabia Saudí y que disputarán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se podrá ver en vivo por televisión a través de los canales Movistar+, Vamos o Movistar Deportes, aunque hay que destacar que los dos primeros están en el paquete básico, mientras que el último sí habría que tenerlo contratado.

Además, todos los seguidores del tenista murciano y amantes de este deporte también podrán disfrutar de la final del Six Kings Slam Carlos Alcaraz – Jannik Sinner en streaming y en vivo online a través de las aplicaciones de Movistar+ y de Dazn. Ambas puedes ser descargadas en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero también por la página web con un ordenador. Destacamos que la opción de la aplicación de Dazn es gratuita, ya que quieren captar nuevos clientes para la plataforma.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en el Six Kings Slam de Arabia Saudí, donde prestaremos atención a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. También narraremos el choque del balear contra Novak Djokovic por el tercer puesto y la final del murciano contra Jannik Sinner. Una vez acaben los encuentros publicaremos las crónicas y las reacciones que lleguen desde el país asiático.

A qué hora juega hoy Carlos Alcaraz contra Sinner

El Six Kings Slam de Arabia Saudí llega a su final y Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los afortunados que pelearán por un buen pellizco económico, ya que recordamos que se trata de un campeonato de exhibición que no pertenece a la ATP, por lo que no otorgaría puntos para el ranking. El joven tenista de El Palmar se cargó a Rafa Nadal con un doble 6-3 en un choque muy emotivo porque es la última vez que la leyenda del tenis español y su sucesor se verán las caras. En la otra semifinal fue el italiano el que venció a Novak Djokovic, por lo que los dos más grandes de la historia protagonizarán una última ‘final’ con el tercer y cuarto puesto y los dos que están llamados a dominar este deporte la gran final.

El año 2024 comienza a acercarse a su final y Carlos Alcaraz puede presumir de haber ganado Roland Garros y haber revalidado Wimbledon. Ahora espera conquistar el Six Kings Slam contra un Jannik Sinner que está llamado a ser su gran rival durante la próxima década. Está claro que ambos protagonizarán un auténtico partidazo en el que lo darán todo para morder el metal y, de paso, ver cómo su cuenta corriente crece en unos cuantos millones de euros.

Esta final del Six Kings Slam que disputará Carlos Alcaraz y Jannik Sinner fue programada para este sábado 19 de octubre. El encuentro está programado para las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias, pero se podría retrasar si el choque por el tercer y cuarto puesto que juegan Rafa Nadal y Novak Djokovic se alargase en exceso.

A qué hora empieza el Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner en el Six Kings Slam

A lo largo de estos años Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han enfrentado en diez ocasiones en el circuito de la ATP con seis victorias del tenista murciano y cuatro del italiano. El joven tenista de El Palmar ha vencido al de San Cándido en el Masters 1.000 de París, dos ocasiones en el de Indian Wells, una en el US Open, otra en el Roland Garros y la última en Beijing hace unas semanas en la final del torneo.

Ahora ambos tenistas protagonizarán una gran final en Arabia Saudí en este apasionante Six Kings Slam. Pese a ser un torneo de exhibición nadie se querrá perder este pedazo de encuentro entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner que no comenzarán antes de las 20:00 horas (horario peninsular). Y es que cualquier amante de este deporte es consciente de que estos dos tenistas están llamados a ser los grandes cracks de los últimos años y cada choque en el que se midan puede ser histórico.