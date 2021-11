Mercedes jugó al despiste y se hizo con la pole de cara al Gran Premio de México por medio de Valtteri Bottas. Además clasificó a sus dos coches por delante de los dos Red Bull, algo de vital importancia si se tiene en cuenta que Max Verstappen, que saldrá tercero, aventaja en 12 puntos a Lewis Hamilton, que saldrá tercero. Carlos Sainz, por su parte, lo hará sexto; mientras que Fernando Alonso ha sido la gran decepción de la sesión de clasificación cayendo eliminado en la Q1.

Si bien Mercedes escondió sus cartas hasta la Q3, sus pilotos se vieron beneficiados por un Yuki Tsunoda que, tras dar su rebufo a Pierre Gasly, perjudicó tanto a Verstappen como a Sergio Pérez en su último envite. El que sí progresó fue Carlos Sainz, situándose sexto por detrás de Gasly, que se vio beneficiado por el rebufo de su compañero de equipo. Tras el piloto madrileño afrontarán el Gran Premio de México Daniel Ricciardo y Charles Leclerc.

En lo que respecta a Fernando Alonso, aunque terminó la sesión de clasificación en decimosexta posición, afrontará el Gran Premio de México decimosegundo. El asturiano se ha beneficiado así de que hasta cuatro pilotos han cambiado de su unidad de potencia este fin de semana. Alpine fue de sobrado y tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon se la jugaron a tan sólo dos vueltas en la Q1 tras la bandera roja que propició el accidente de Lance Stroll. Además, el galo no dio su rebufo a Alonso confiando en que ambos alcanzarían la Q2 y que en dicha sesión podría dárselo. Sin embargo, pese a que Stroll estaba eliminado y pese a que la eliminación de los Haas estaba también cantada, el español se vio superado por George Russell, por Kimi Raikkonen y por Antonio Giovinazzi, cayendo en la Q1 junto a Nicholas Latifi, Mick Schumacher y Nikita Mazepin.

Alonso se mete de lleno en la lucha por el Overtake Award

Lo positivo de que Fernando Alonso vaya a afrontar el Gran Premio de México a la contra es que estará en una posición privilegiada para sumar más adelantamientos que un Vettel que, tras la sanción de Lando Norris, saldrá décimo. El ovetense está a tan sólo dos adelantamientos del piloto de Aston Martin en la lucha por el Overtake Award, el tercer título de la temporada.

Lo negativa, y más si se tiene en cuenta que Esteban Ocon saldrá decimonoveno es que Alpine sólo aventaja en 10 puntos a AlphaTauri, una ventaja que puede ser insuficiente a falta de cinco carreras para el final del Mundial.

También tendrá una buena oportunidad en el GP de México Ferrari para adelantar a McLaren. De momento la escudería británica aventaja en 3,5 puntos a la italiana, pero Ricciardo saldrá séptimo y Lando Norris decimoséptimo, mientras que Carlos Sainz lo hará sexto y Leclerc octavo.

Así ha terminado la sesión de clasificación del GP de México

QUALIFYING CLASSIFICATION:@MercedesAMGF1 in the box seat for Sunday #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/jE5Wefj1DX

— Formula 1 (@F1) November 6, 2021