A falta de cinco citas para el Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen afronta el GP de México con 12 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. La carrera, que tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México el domingo 7 de noviembre, se podrá seguir a partir de las 20:00 horas y se podrá ver en directo online y por TV.

Max extends his lead on Lewis by 1⃣2⃣ points.. Five rounds remain 👀#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/EZHlQDra0M — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

Más que por intereses individuales, Carlos Sainz y Fernando Alonso buscarán sumar el mayor número de puntos posibles en el GP de México para favorecer a sus equipos de cara al Mundial de Constructores. En lo que a Ferrari respecta, debe recortar 3,5 puntos a McLaren, que ocupa el tercer puesto en la clasificación. Quinto es Alpine, aunque con sólo 10 puntos de ventaja sobre AlphaTauri, que está siendo más rápido en las últimas carreras.

Mercedes hold strong in the Constructors' battle 💪 And, the McLaren and Ferrari battle continues to deliver 👀#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/9eOfL4uBwm — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

El tercer título en juego es el Overtake Award, que se ha convertido en un mano a mano entre Sebastian Vettel y Fernando Alonso. Pese a que el asturiano no pudo terminar en Austin, espera poder amenazar en el GP de México el liderato de Vettel, al que tiene a sólo dos adelantamientos. Carlos Sainz, por su parte, se mantiene a la expectativa, a siete adelantamientos del alemán y a cinco de Alonso.

Alonso en una posición diferente de cara al GP de México

En la rueda de prensa previa al GP de México, Fernando Alonso declaraba: “Las cuatro veces en las que corrí no fueron en las mejores condiciones, lo utilizamos para cambiar motor con McLaren dos veces y otro año creo que ni siquiera salí, porque debí retirarme cuando iba hacia la parrilla después de cambiar el motor el domingo por la mañana”.

“Ahora estamos en una posición muy diferente. Si podemos competir y correr, los puntos son el objetivo. En Austin, sin ser competitivos y empezando últimos, luchábamos por el décimo puesto”, añadía el ovetense.

Alonso no se arrepiente de su rajada

Tras abandonar en Austin, el piloto español transmitió su malestar tras ser adelantado por fuera tanto por Kimi Raikkonen como por Antonio Giovinazzi. Esto es algo que tratará de aclarar la FIA en una reunión previa al GP de México.

Cuestionado al respecto, Fernando Alonso se mostró inflexible: “No cambio nada de lo que dije en la radio, pienso lo mismo, que hay que devolver la posición si te sales fuera y si llevamos este tema a la reunión de pilotos, diré lo mismo. Insisto en que no se puede tocar el balón con las manos en el área y no se discuten las normas en cada partido, es penalti siempre”.

“Yo estoy abierto a lo que quieran decir en la reunión , pero no es lo que quiero que ocurra ya que hay muchas otras cosas que deben ser discutir, pero vamos, que todos tratamos de hacer este deporte lo más justo posible y a veces los problemas vienen por la propia naturaleza del circuito, no es frustración, es sólo poner un gran show en la tele”, concluyó.

Horarios del GP de México de Fórmula 1

Viernes 5 de noviembre:

Entrenamientos libres 1: 18.30 horas – 19.30 horas.

Entrenamientos libres 2: 22.00 horas – 23.00 horas.

Sábado 6 de noviembre:

Entrenamientos libres 3: 18.00 horas – 19.00 horas.

Clasificación: 21.00 horas – 22.00 horas.

Domingo 7 de noviembre:

Carrera: 20.00 horas (71 vueltas).

¿Dónde ver el GP de México 2021 por TV?

El GP de México de Fórmula 1 2021 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir el Gran Premio de México con comentarios en directo a través de la página web de OKDIARIO.