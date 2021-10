Tan pronto como Alpine vio que Ferrari y McLaren eran más rápidos se fijó como objetivo mantener el quinto puesto en el Mundial de Constructores, posición que ahora mismo ostenta. Gracias al buen hacer de Fernando Alonso y de Esteban Ocon, la escudería francesa aventaja en 10 puntos a AlphaTauri y en 42 puntos a Aston Martin. Sin duda, un gran paso adelante si se tiene en cuenta que Aston Martin (Racing Point en 2020) fue tercera, por delante de Renault, la temporada pasada. Por contra, AlphaTauri fue séptima y, según Alpine, su coche es más rápido ahora mismo. Un jarro de agua fría tanto para Alonso como para Ocon, que pueden ver como se escapa el objetivo a cinco carreras para el final.

Esteban Ocon reconocía que saben que no son «tan rápidos como AlphaTauri en rendimiento». Si Alpine está por delante en el Mundial es por su victoria en el Gran Premio de Hungría y porque Fernando Alonso ha estado en los puntos en 11 carreras por las 9 en las que ha estado él.

“Hemos estado sumando puntos con ambos coches de forma regular y eso ha marcado la diferencia hasta ahora y, por otra parte, obviamente también nuestro gran fin de semana en Hungría es lo que ha provocado que estemos en la posición que estamos”, añadía Esteban Ocon.

Sobre si Alpine conseguirá el objetivo, Esteban Ocon señalaba: “Todo lo que podemos hacer es concentrarnos en nosotros mismos e intentar hacer el mejor trabajo que podamos. Sobre el papel no podemos ganarles, pero estamos presionando al máximo para que los dos monoplazas lleguen a los puntos en cada carrera”.

Alonso quiere una investigación

Por su parte, Fernando Alonso se resigna a quedarse a las puertas del objetivo. Para evitar esto ha instado a su equipo a abrir una investigación interna para saber qué pasó en el Gran Premio de Estados Unidos. Y es que para el asturiano encontrar las respuestas será clave si Alpine quiere volver a luchar por los puntos en México, donde tendrá lugar la siguiente carrera.

Tras no ser competitivo ni en los Libres ni en la sesión de clasificación, Fernando Alonso declaraba: “En carrera el coche fue mucho mejor. Me sentí más competitivo, definitivamente era más rápido que los Alfa Romeo, Aston Martin, incluso Tsunoda, equipos que en los entrenamientos libres eran más rápidos. Así que fue un buen paso adelante en la carrera. Pero aún no es tan bueno como Sochi o Turquía”.

“Así que tenemos que seguir analizando, probablemente por baches. La suspensión con la que corres aquí es muy específica por las características del circuito. Es algo que no acertamos e intentaremos analizar y estar en nuestra mejor forma en México”, agregó el español.

Una de las bazas de Alpine durante las cinco carreras restantes es que Fernando Alonso tiene un nuevo motor. El equipo francés quiso aprovechar la falta de competitividad en Austin para montar una nueva unidad de potencia sabiendo que los puntos iban a estar complicados. No obstante, si Fernando Alonso no puntuó es porque se le rompió el alerón de atrás y se vio obligado a retirarse a cuatro vueltas para el final. “Habríamos estado en la lucha por los puntos con el tropo de Raikkonen”, manifestaba el ovetense.

Alpine también deberá aferrarse a la magia de Fernando Alonso, que en Bakú fue capaz de ganar cuatro posiciones en la última vuelta. “Lo positivo del Gran Premio de Azerbaiyán fue la magia de Fernando para ganar cuatro posiciones y terminar sexto, lo que es una gran recompensa por el duro trabajo de todos”, constató Marcin Budkowski, director ejecutivo de la escudería gala.

En lo que a Esteban Ocon se refiere, resulta evidente que Alpine necesita puntuar con sus dos pilotos para contener a AlphaTauri. A favor del francés juega que la Fórmula 1 todavía tiene que ir a Sakhir, donde fue segundo la temporada pasada.

El otro jarro de agua fría de Alpine

Otro jarro de agua fría de Alpine a Fernando Alonso llegaba días atrás cuando Laurent Rossi, su director ejecutivo, retrasaba el plan de luchar por el podio con regularidad a 2024. “Tenemos un proyecto a largo plazo. El objetivo es alcanzar un nivel de competitividad que nos coloque en el podio tantas veces como sea posible en 2024. Desde hoy, en el quinto lugar, se puede encontrar fácilmente una hoja de ruta”, decía.

“Cada año será un poco mejor. Es un proyecto a 100 carreras, cuatro años. En cada carrera debemos progresar. Puede ser un progreso que se ve en la pista o un progreso en el que no se ven todos los pequeños detalles. La idea es no parar nunca y ver que vamos en la dirección correcta. El año que viene será un año para lanzar las monedas”, finalizaba Laurent Rossi.