Barcelona – Granada en directo | Sigue en vivo online el partido de Liga EA Sports hoy

El Barcelona recibe en el Estadio Olímpico Lluís Companys al Granada para disputar el partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga EA Sports en Montjuic. Los azulgranas buscarán una victoria que les acerque a la segunda plaza, mientras que los andaluces están en puestos de descenso y están luchando por la salvación. En OKDIARIO te ofrecemos la narración del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este emocionante Barcelona – Granada.

Barcelona – Granada, en directo

Árbitro y horario el Barcelona – Granada

El Barcelona – Granada de la jornada 24 de la Liga EA Sports ha sido programado por la patronal para hoy, domingo 11 de marzo, teniendo que comenzar a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Por otro lado, el Comité Técnico de Árbitros ha designado a Miguel Ángel Ortiz Arias como el colegiado principal, estando Carlos del Cerro Grande a los mandos del VAR, por lo que tendrá que avisar a su compañero para que vaya a revisar cualquier acción polémica al monitor que estará en la banda del Estadio Olímpico Lluís Companys.

Dónde ver por TV el Barcelona – Granada

Este Barcelona – Granada que se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+, más concretamente por su canal de pago Movistar La Liga. Además, todos aquellos que quieran disfrutar del choque de Montjuic pueden hacerlo mediante la aplicación de Movistar+, disponible en dispositivos como ordenadores, móviles, tablets o smarts TVs. Por otro lado, en la web de OKDIARIO vamos a estar atentos a todos los detalles de lo que ocurra minuto a minuto en este encuentro de la jornada 24 de la Liga EA Sports, como también ofreceremos todas las reacciones una vez que el colegiado señale el final del duelo entre culés y andaluces.

Partidazo en Montjuic

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Granada correspondiente a la jornada 24 de la Liga EA Sports que se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Los de Xavi Hernández necesitan llevarse el triunfo después de conocer que el Girona ha pinchado en el Santiago Bernabéu, abriéndose así la posibilidad de acabar segundos y poder estar en la próxima Supercopa de España y no perder una cantidad importante de dinero. No lo tendrá nada fácil porque el cuadro nazarí necesita conquistar los tres puntos para no verse ahogado en los puestos de descenso.