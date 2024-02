Oriol Romeu rechazó una oferta del Besiktas por los ataques terroristas de Estambul

Oriol Romeu estuvo a punto de salir del Barcelona este pasado mercado invernal… de no haber sido por los ataques terroristas que se vivieron en Estambul el pasado mes de enero: el centrocampista culé tenía una importante oferta del Besiktas, estaba todo acordado con el club culé, pero a última hora la decisión de la esposa del jugador, tras conocer la última hora en tierras turcas, les hizo declinar la oferta.

Así lo ha desvelado el propio presidente del Besiktas, Hasan Arat, que ha reconocido que tuvo hecho el fichaje de Oriol Romeu a finales de enero, pero que todo se desmoronó a última hora. Al parecer, el club turco ofreció un importante contrato al mediocentro catalán, de duración larga, algo muy a valorar en un futbolista que este año cumplirá 33 años.

Pero pese a que todo estaba acordado con el Besiktas, existía sintonía y solo faltaba la firma y el anuncio final, Oriol Romeu dio un paso atrás a última hora. Así lo cuenta Hasan Arat, que apunta a que fue la esposa del jugador la que cambió de parecer por el hecho de tener que mudarse a Estambul tras conocer los recientes ataques terroristas que sucedieron en la ciudad.

Fue el pasado 28 de enero, dos personas encapuchadas accedieron a una iglesia católica en Estambul y abrieron fuego durante la misa dominical, primero al aire y después contra una persona que falleció tiempo después en el hospital. Los dos individuos fueron ya detenidos y el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) reivindicó el ataque mortal.

«El presidente Laporta permitió el traspaso de Oriol Romeu, se llegó a un acuerdo con el jugador, pero esta transferencia no se llevó a cabo debido a que su esposa valoró, en vistas a futuro, los ataques a la iglesia de Sariyer», fueron las declaraciones exactas de Arat sobre la operación de Oriol Romeu entre Barcelona y Besiktas.

Fue esta situación la que motivó y llevó a Oriol Romeu y su esposa a rechazar finalmente la oferta del Besiktas pese al fuerte interés que mostró desde un primer momento el club turco. Las conversaciones entre Arat y el propio Joan Laporta fluyeron con celeridad y no tardaron en encontrar el acuerdo. El Barcelona estaba interesado en su salida, no entraba de lleno en los planes de Xavi Hernández y su marcha podía generar un ingreso extra y quizá la posibilidad de incorporar a algún jugador, pero no sucedió, pese al interés también del Girona.

El Besiktas se quedó con las manos vacías y tuvo que activar un plan de emergencia, algo que lograron en tiempo y forma. Fue el último día de mercado cuando anunciaron el fichaje de Ernest Muci, por el que pagaron la nada desdeñable cifra de 10 millones de euros al Legia de Varsovia. A su vez, este movimiento llevó a ceder a Al Musrati al Sporting de Braga, que abonó un millón de euros y se guardó una opción de compra a final de temporada por valor de 11 millones de euros.