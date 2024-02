Barcelona - Granada: horario del partido de Liga EA Sports.

El Barcelona y el Granada se enfrentan en el Estadio Olímpico Lluís Companys y ambos pelearán por un triunfo que necesitan como el comer. Los de Xavi para no perder la tercera plaza y esperar un milagro para luchar por revalidar el título, pero los andaluces porque están en puestos de descenso y cada vez con el agua más al cuello. Esta jornada 24 de la Liga EA Sports será emocionante y veremos qué sucede en Montjuic.

Horario del Barcelona – Granada

El Barcelona recibe la visita del Granada en el Estadio Olímpico Lluís Companys para disputar el partido que corresponde a la jornada 24 de la Liga EA Sports. Los azulgranas encadenan dos victorias consecutivas -Osasuna y Alavés- y esperan poder seguir con esa racha para mantener el tercer puesto y no separarse del Real Madrid y Girona, que ocupan los primeros puestos de la tabla y así poder continuar esperando algún milagro para engancharse a la lucha por el campeonato. Xavi Hernández no podrá contar finalmente con Vitor Roque, ya que el Comité de Apelación no le retiró la segunda amarilla que vio hace unos días en el triunfo de los culés frente al cuadro babazorro, choque en el que marcó gol y en el que fue expulsado por una falta muy rigurosa.

A pesar de que el Barcelona de Xavi Hernández quiere pensar en pelear por el título, su primera misión es seguir sumando de tres en tres para poder seguir por encima del Atlético de Madrid y del Athletic, que vienen pisando fuerte. Es por ello que necesitan vencer a un equipo que está en puestos de descenso y del que se quieren aprovechar, aunque son conscientes de que con la irregularidad que vienen firmando no se pueden confiar por la posición del rival en la tabla. La Liga ha programado este Barça – Granada de la jornada 24 que se juega en el Estadio Olímpico Lluís Companys para este domingo 11 de febrero a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No debería producirse ningún problema para que este choque que se disputa en Montjuic deba retrasar su hora de arranque.

Dónde televisan y en qué canal de televisión el Barcelona – Granada

Este partidazo entre los azulgranas y el cuadro nazarí que se celebra en el Estadio Olímpico Lluís Companys pondrá a prueba a los de Xavi Hernández, que necesitan darle una alegría a la afición ahora que se acerca el duelo de octavos de final de la Champions League. El Barcelona – Granada, en Montjuic, de la jornada 24 de la Liga EA Sports se podrá ver por televisión en directo a través del Movistar+, más concretamente mediante el canal de pago Movistar La Liga. Este medio de comunicación se hizo con los derechos de emisión de una parte del campeonato y es por ello que es de pago, por lo que todo aquel hincha que quiera disfrutar de este duelo tendrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol español.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto culé, del cuadro nazarí y amantes del fútbol en general podrán disfrutar de este choque de la jornada 24 de la Liga EA Sports en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en dispositivos como ordenadores, móviles, tablets o smarts TVs. Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información previa a este Barcelona – Granada del Estadio Olímpico Lluís Companys, como también la narración del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante duelo en Montjuic, al igual que todas las reacciones una vez el colegiado pite el final de este partidazo.

Árbitro y estadio del partido Barcelona – Granada

El escenario de este partidazo entre el Barcelona y el Granada será el Estadio Olímpico Lluís Companys, que está siendo en el barrio de Montjuic. El conjunto azulgrana espera que para este choque de la jornada 24 de la Liga EA Sports la casa de los culés mientras el Camp Nou está en obras presente un buen ambiente, aunque habrá que esperar porque la verdad que el estadio no está teniendo la entrada que a Joan Laporta le gustaría. Será en noviembre cuando el Barça debería volver a su estadio, pero mientras tienen que centrarse en este campo que fue inaugurado en 1929 y que fue uno de los recintos más importantes de la Ciudad Condal cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en 1992.

Por otro lado, se espera que ambos equipos lo den todo sobre el terreno de juego del Estadio Olímpico Lluís Companys y que lo que hagan dentro del verde no se vea empañado por las polémicas de un colectivo arbitral que está siendo muy analizado cada semana. El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Miguel Ángel Ortiz Arias para que imparta justicia en este Barcelona – Granada de la jornada 24 de la Liga EA Sports. Por otro lado, Carlos del Cerro Grande estará al frente del VAR, por lo que será el encargado de avisar a su compañero si alguna acción clara se le pasa por alto para que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda de Montjuic.