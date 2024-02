El Barça rebajó un 40% las entradas por el año nuevo chino y ni por esas llenó Montjuic con el Granada

El Barcelona rebajó un 40% el precio de las entradas con motivo del año nuevo chino y aun así volvió a jugar sin el apoyo de gran parte de su afición. Las gradas de Montjuic no se llenaron ni de lejos en el partido de la jornada 24 de la Liga EA Sports que los culés disputaron contra el Granada. No importa la hora, el día o el rival. El Estadio Olímpico Lluís Companys no está calando en la masa de aficionados del equipo blaugrana en una temporada en la que los resultados tampoco acompañan.

Este domingo Montjuic no registró números a la altura de la asistencia más baja en lo que va de curso, pero con 41.901 aficionados no llenó ni de lejos las gradas del estadio del Barça hasta que finalicen las obras en el Camp Nou. Esta situación preocupa y mucho a la directiva culé, que lanzó una iniciativa para el último partido ante Osasuna para tratar de llenar los asientos de un feudo prácticamente inhóspito en algunas fechas.

Con el fin de evitar una de las asistencias más bajas de la temporada, regalaron dos entradas a los socios que tuvieran edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. Aunque el Barcelona ha ganado sus dos últimos encuentros de Liga, le sigue resultando complicado llenar el estadio olímpico. De hecho, este domingo se llevó a cabo otra medida con el fin de acoger más público, al rebajar las entradas un 40% con motivo de la entrada de año en China. Cualquier cosa es válida para poblar un Montjuic que contó con mucha presencia de aficionados orientales.

El Olímpico de Montjuic cuenta con capacidad para 49.472 espectadores, una cifra que se aleja de las 99.354 personas que caben en el Camp Nou. El Barcelona está tratando de sacar el mayor rendimiento posible a la mudanza de uno a otro estadio, con precios muy por encima de los habituales. Esto les ha llevado a registrar entradas bajas, como 34.568 asistentes ante el Atlético de Madrid o de 34.471, la más baja de la temporada, ante el Almería antes de Navidad.

Bajas expectativas en Montjuic

Para los partidos que le quedan al Barcelona como local, las expectativas no son muy positivas. Sólo la Champions puede servir para salvarlo. Por Montjuic ya han pasado los mejores equipos de la Liga, como son el Real Madrid, el Atlético o el Girona. Después del Granada recibirán las visitas de Getafe, Mallorca, Las Palmas, Valencia, Real Sociedad y Rayo Vallecano en la competición doméstica, lo que hace indicar que, pese a que todavía tienen opciones matemáticas de pelear por el título, el club tendrá que tomar medidas similares a las del duelo ante Osasuna para evitar imágenes desoladoras en las gradas.