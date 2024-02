Ver para creer: Pedri y Cubarsí hicieron dos entradas salvajes y no vieron ni la amarilla

El Barcelona se libró en la primera parte contra el Granada de terminar con un jugador menos sobre el césped. El conjunto culé se pudo quedar en inferioridad por dos duras entradas cometidas por Pedri y Cubarsí, que entraron con la plancha por delante y de forma muy peligrosa a Pellistri y a Uzuni, respectivamente. Sin embargo, el colegiado ni siquiera les amonestó –en el caso del canterano no pitó ni falta– y desde el VAR no le llamaron para que revisara las jugadas.

Dos acciones cuanto menos polémicas, que pudieron marcar el devenir del partido si se hubiera intervenido. Las dos pusieron seriamente en riesgo a los dos jugadores del Granada. En especial, la de Pedri, puesto que la de Cubarsí fue con mucha menos fuerza y fue eso, quizás, lo que le libró de un castigo severo. Sin embargo, ambas fueron por encima del tobillo de sus rivales.

La primera de ellas fue la de Pedri. El jugador entró fuertemente a Pellistri en una acción en la que le clavó los tacos en la cara interna de su pierna derecha. La entrada es muy dura, recordando a la que le costó en su día la expulsión a Nacho contra el Girona en Montilivi. En esta ocasión, Ortiz Arias no mostró cartulina amarilla y desde el VAR, donde estaba Del Cerro Grande, no se consideró que fuera merecedora de intervención.

Pedri pudo dejar al Barcelona con uno menos, en un momento en el que los de Xavi Hernández ganaban por 1-0, tras un gol de Lamine Yamal que les puso por delante en el marcador. El conjunto culé comenzó con buen pie, pero pudo quedarse con un jugador menos si desde el VAR hubieran considerado la acción de Pedri como lo que fue: una entrada muy peligrosa con la plancha que era merecedora de roja.

Pedri y Cubarsí se salvaron de la roja

Minutos después llegó la otra acción polémica que reclamó el Granada. Fue en una acción en la que Uzuni trataba de irse por la banda, pero Cubarsí lo evitó. Y la forma en la que lo hizo llevó a los futbolistas del conjunto nazarí a protestar la decisión del colegiado y a exigir un castigo para el canterano barcelonista. Sin embargo, Ortiz Arias no pitó ni falta.

El defensa entró con la plancha por delante y a la altura de la parte baja de la rodilla al delantero de los andaluces. Sí que es verdad que la fuerza del jugador no fue excesiva y que roza el balón, pero no le exime por ello de una tarjeta. De hecho, el jugador del Granada se dolió sobre el césped y tuvo que ser atendido. Como sucediera minutos antes con Pedri, en esta ocasión, Cubarsí tampoco vio la amarilla y, desde Las Rozas, Del Cerro consideró que no daba para expulsar al futbolista.

Pese a que el Barcelona siguió jugando con 11 hombres, el Granada no se rindió y, al borde del descanso, llegaría el empate. Fue en una jugada de Pellistri, que puso un pase atrás para que Ricard batiera a un recuperado Ter Stegen, que volvía a la portería barcelonista meses después de su lesión.