El Barcelona vuelve a competir este lunes en la Liga Santander, única competición en la que sigue vivo el equipo de Xavi Hernández tras la dolorosa eliminación de la pasada semana de los cuartos de la Europa League a manos del Eintracht de Frankfurt. La derrota, por 2-3, quedó más empañada si cabe por el aspecto que presentó el Camp Nou, de un blanco madridista, por los en torno a 30.000 aficionados alemanes. El Cádiz es el que visita ahora el Camp Nou y los focos, por primera vez, estarán tanto en el césped como el grada.

Al Barça sólo le queda LaLiga y no pinta de la mejor manera. A los culés les restan aún ocho partidos por ganar y la diferencia con el Real Madrid, actual líder, es de 12 puntos, nueve si logran vencer el partido aplazado que les resta. Así, los culés tendrían que hacer una recta final de temporada en Liga impoluta y esperar que el equipo blanco deje por el camino al menos nueve puntos, tres tropiezos severos en ocho partidos. Las matemáticas están ahí y Xavi siempre se ha agarrado a ellos para mantener la competitividad hasta el final.

Suena difícil que el Barça logre el pleno. Si bien es cierto que es el campeonato doméstico donde con Xavi se han mostrado más seguros y fiables, lo sucedido en Europa tiene su peso. El cuadro culé fue vulnerable, previsible y casi sencillo en las botas de los jugadores del Eintracht. El equipo alemán enseñó una fórmula para hacer mucho daño a los blaugrana. A este Barça le resta, además del Cádiz, Rayo Vallecano, Mallorca, Celta de Vigo y Villarreal en el Camp Nou, además de Real Sociedad, Betis y Getafe como encuentros a domicilio. Y algunos de ellos se juegan mucho.

El Cádiz precisamente llega al Camp Nou jugándose la salvación. Los andaluces son decimoctavos con 28 puntos, uno menos que Granada y Mallorca que esta jornada perdieron sus compromisos. Puntuar en el feudo culés les permitiría igualarles y una victoria superaría a ambos y les pondría a un punto del Getafe, decimoquinto. Sergio llega con la única baja de Rubén Alcaraz, por sanción, por lo que podría poner a su once de gala en el Camp Nou. El técnico apuntó que podrían darse variaciones e incluso un cambio de sistema.

Zaga inédita para Xavi

Si ante el Eintracht la defensa fue un dolor de cabeza para Xavi, ante el Cádiz puede serlo más. No estará Gerard Piqué por lesión ni Ronald Araujo por sanción. Se espera que Lenglet haga pareja junto a Eric García y que Dani Alves vuelve a la titularidad tras el mal partido de Mingueza ante los alemanes el pasado jueves. De Jong es otro que volverá al once, sobre todo tras la baja de Pedri, que estará un tiempo fuera. Gavi asumirá su rol.

No se puede descarta que Xavi busca agitar la delantera tras el último partido. Adama Traoré podría volver también al once en detrimento de Dembélé, aunque no se debe descartar alguna sorpresa más con Ferran Torres y Aubameyang. Memphis o Luuk de Jong podrían ser alternativas en ataque.

El Camp Nou bajo sospecha

Lo que pasó el pasado jueves en el Camp Nou fue inédito en la historia del Barça. Que en el estadio culé hubiera más presencia, al menos sonora, de la afición rival, vestida completamente de blanco y haciéndose notar en las gradas, dejó boquiabiertos a los jugadores blaugrana, noqueados ante el espectáculo y los primeros golpes de los alemanes. Ante el Cádiz se espera que el aspecto del respetable recupere el color de semanas atrás y que sea uno más.

Sí habrá bajas en este sentido para los culés. La grada de animación culé confirmó a través de un comunicado que no asistirá a este partido tras lo acontecido ante los alemanes. «Los hechos sucedidos el jueves hacen que nos veamos obligados a tomar acción, como hicimos durante el partido y en otras ocasiones, y precisamente por ello no acudiremos al próximo partido entre el FC Barcelona y el Cádiz», explicaban. Al Barça le toca jugar al fútbol, mejor de cómo lo hizo en este último partido donde fue superado de principio a fin.