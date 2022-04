Xavi Hernández compareció este domingo en rueda de prensa en la previa del encuentro entre el Barcelona y el Cádiz, correspondiente a esta jornada 31 de la Liga Santander. El blaugrana llega tras el mazazo de la Europa League y con algunas bajas sensibles en cuanto a lesionados, con Piqué y Pedri out, y Araujo sancionado. El entrenador mostró la necesidad de la autocrítica tras lo sucedido ante el Eintracht de Frankfurt y la posibilidad de luchar por la Liga si ganan todos los partidos.

El Cádiz

«El Cádiz será un rival duro, creo que con Sergio han mejorado mucho. Quedan ocho finales otra vez y como mínimo tenemos que estar en la Champions. Esperamos que la afición esté con nosotros porque el otro día nos condicionó un poco».

Los más de 30.000 aficionados del Eintracht

«El club está trabajando para solucionarlo, tan pronto tengan una explicación, primero nos lo dirán a nosotros y luego a los medios. Nos condicionó, los jugadores no se sentían en casa, aunque eso no quita que no estuvimos bien, pero nos condicionó».

La pérdida de pelotas

«En el campo del Levante estuvimos a ratos bien, en Frankfurt también, pero hemos perdido más balones que nunca, y eso nos afecta mucho. Llegamos a un nivel muy alto tanto ante el Madrid como en el Sevilla y ahora es patente que lo hemos bajado. Es cuestión de tiempo, de paciencia, y seguir creyendo. Y trabajar fuerte, no nos queda otra».

¿Cómo está Xavi?

«Es un palo duro, nos han eliminado de la Europa League que esperábamos ganar y entrar directamente en la Champions y no lo hemos conseguido. Es un mazazo. Esperamos mañana ver un buen ambiente como en casi todos los partidos menos en el último. Mañana les necesitamos más que nunca».

¿Y el vestuario?

«Animando al grupo, haciéndoles ver lo que hemos fallado, también lo que hemos hecho bien. En fin, es seguir creyendo en lo que estamos trabajando. Poco a poco, paciencia, que se puede perder pero hay que sacar el orgullo».

La lesión de Pedri

«Él está afectado, es un varapalo para él y para todos. Vamos a ver los plazos como está, depende de cómo cicatrice… se tiene que animar y él es positivo».

La baja de Piqué

«No hay lesión, pero es una molestia que lleva arrastrando mucho tiempo y vamos a ver si puede estar para el jueves».

Capaz de ganar lo que resta de Liga

«Lo veo capaz, sí. Es complicado, también. El Cádiz viene jugándose la permanencia, la Real para jugar en Europa, el Rayo para no bajar… nos va la vida, pero hay que seguir creyendo en el proyecto. Tenemos una semana intensa y hay que empezar a competir a partir de mañana».

Clave Sevilla-Real Madrid

«Lo que nos importa es el partido de mañana, pero estaremos expectantes, a ver qué es lo que pasa».

Eintracht, ¿punto de inflexión?

«Es un poco todo, consolidar el modelo de juego que se había perdido. Que empezamos en noviembre, que necesitamos ser más competitivos, que hace cinco o seis años no competimos suficientemente bien en Europa. Pero hay que seguir creyendo en el proyecto, competimos bien en Nápoles, no contra el Eintracht, pero hay brotes verdes. Tenemos que mejorar, es una evidencia también».

Año de transición

«Éramos conscientes de que podía pasar. Creíamos que podíamos ganar algún título, a los jugadores les dije que estoy orgulloso de cómo compitieron, pero también les he enseñado los errores en el primer gol, en el segundo e incluso en el tercero. Cuando eres dominador del balón, tienes que generar más cosas y minimizar las otras cosas. Nos tiene que rebelar y sacar el amor propio».

¿Y si gana el Real Madrid?

«Sí, pero si no ganamos nosotros mañana, tampoco, o si no ganamos el resto, tampoco. El primer objetivo es estar en la Champions la próxima temporada, si luego nos da para competir la Liga, mejor».

Comenzar perdiendo

«Sí, tenemos que mejorar mucho en esto. Avanzarse hoy en el marcador es algo muy clave hoy en día. Tenemos que mejorar en esto».

Goles encajados

«Se puede mejorar entrenando, viendo vídeos… la línea defensiva la hemos puesto muy alta, aún encajamos goles de balones laterales… a pesar de los últimos 3 partidos, llevábamos muchos partidos sin encajar o solo un tanto».

¿Qué afectó realmente ante Eintracht?

«Cuando salimos del hotel, ya sentí que empezaba mal. No pudimos entrar por el primer túnel, nos tiraron de todo, nos robaron en nuestra propia casa, fue una mala noche en todos los sentidos, a nivel institucional, en deportivo. Ahora toca centrarse en asegurar la Champions, que depende de nosotros, la Liga no depende solo de nosotros».

Le falló la afición el otro día

«Para mí hay un antes y un después con la grada de animación. He visto una afición animada, incluso en los peores momentos, salvo el otro día. Necesitamos a la afición entregada».

Lenglet

Es un ejemplo, por cómo entrena, por cómo trabaja».

Afrontar defensas de cinco

«Contra Osasuna conseguimos ganar ante defensa de cinco, depende de muchas cosas, si estás efectivo, o no, el otro día tuvimos cinco o seis ocasiones claras para adelantarnos, hay que ser críticos y autocríticos… no es un tema de jugar ante defensas de cinco».

Tema físico

«No creo que sea un aspecto físico, al final son pérdidas tontas de balón y no parar ese contragolpe. Nos ha faltado ser más listos y más competitivos para parar las contras con alguna falta».

ADN Barça

«Nosotros con este estilo hemos ganado cinco Champions. El estilo que impuso Cruyff nos ha dado muchos frutos. Si tenemos dudas, hay que mejorar este sistema de juego, lo que no hay que hacer es ir dando bandazos. Hay que ser muy creyentes, hay que insistir y mejorarlo. Si estamos cometiendo errores, hay que mejorarlo».

Recepciones en tres cuartos

«Cuando te cierran por dentro, tienes que tener otras alternativas y atacar por fuera, pero igualmente teníamos que encontrar más a los interiores, a Pedri, a Gavi, en la segunda parte a De Jong… hoy hemos entrenado para atacar al Cádiz para tener diferentes alternativas si nos bloquean una alternativa, tener otras».