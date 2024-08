El Barcelona se aferra a un milagro para seguir fichando

El mercado de fichajes para el Barcelona parece cerrado, salvo milagro de última hora. Este tendría que llegar en forma de ganga o de una venta de Eric García que, viendo la situación del equipo con los centrales, parece complicada. Nico Williams –como ya se sabía con antelación– se quedará en Bilbao, mientras que Rafael Leao –última gran aspiración del club– tampoco llegará. Joan Laporta no ha conseguido cumplir con el objetivo de conseguir el dinero íntegro que se debía de Barça Studios y tampoco alcanzar la norma del 1:1, por lo que tienen muy complicado poder inscribir a cualquier jugador que llegue.

La solución pasaría porque el futbolista que llegase tuviera una ficha baja, a la que le seguiría un aval de la directiva –como el año pasado– para poder solventar la deuda de la palanca fake que ni Libero ni Aramark han cubierto. También por una venta exprés de Eric García, al que quiere el Girona y que podría dejar 15 millones en las cuentas del club, además de descargarse la totalidad de su ficha.

De lo que se pueden olvidar en Can Barça es de hacer grandes incorporaciones. A poco más de 24 horas para que se cierre el mercado de fichajes, el club no ha podido ejecutar las nuevas palancas que tenía en mente. Una de ellas era el nuevo contrato de Nike, que llevan negociando varios meses y que decían que estaba «a falta de unos flecos» hace casi dos meses. Tampoco han conseguido encontrar quien financie los 15 millones de Barça Studios de los que no se hizo cargo Aramarkt, a pesar de que se fueron a Ucrania a encontrarlos, tratando de convencer a un patrocinador dedicado a los bitcoins.

Todo esto dificulta el que ha sido el gran objetivo del Barcelona en este final de mercado: Rafael Leao. El jugador del Milan podría salir de su club, pero en ningún caso podría hacerlo rumbo a Montjuic. No tienen el suficiente dinero para inscribirle, ni la capacidad de hacerle un hueco cuando quedan poco más de 24 horas para cerrar el mercado de fichajes.

De esta manera, el club se aferra a dos posibilidades: o venden a Eric García –poco probable viendo los problemas en defensa– o la directiva avala. De esta manera, conseguirían hacer frente a una posible llegada en forma de ganga. Podrían reforzar su equipo con algún jugador que cumpla contrato pronto o, incluso, con un futbolista que esté sin equipo y que podría llegar y ser inscrito con el mercado de fichajes ya cerrado.

El Barcelona no cumple con sus objetivos en el mercado

Desde Barcelona se han empeñado en buscar un extremo para reforzar el ataque, aunque cuentan con Yamal, Raphinha, Ferran, Ansu Fati e, incluso, Dani Olmo podría ocupar esa demarcación. Es en el centro de la defensa y en el pivote, sobre todo tras la baja de Bernal, donde parecen tener más problemas.

Lo que está claro es que, con el mercado llegando a su fin, la directiva de Laporta no ha logrado alcanzar las pretensiones marcadas al inicio del verano. Llegan al final de la ventana estival sin haber entrado en la regla del 1:1, que les permitiría destinar la totalidad de los ingresos derivados de las ventas y del ahorro salarial a nuevos fichajes, y sin haber cubierto la deuda de Barça Studios. Cabe recordar que de cara a septiembre cumple otro de los plazos, por lo que se incrementará en otros 60 millones de euros.