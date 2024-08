El inesperado palo de Lamine Yamal a su amigo Nico Williams tras el Barcelona-Athletic

Lamine Yamal y Nico Williams volvieron a reencontrarse en el Olímpico de Montjuic más de un mes después de ganar juntos la Eurocopa en otro Olímpico, el de Berlín. Es cierto que entre medias pasaron juntos las vacaciones en Marbella, pero sobre un terreno de juego no habían vuelto a verse juntos.

Nico Williams visitaba el estadio del Barcelona con la camiseta del Athletic, frustrando el sueño de Laporta, y la afición barcelonista le recibió con pitos cada vez que tocaba la pelota. Antes, durante y después, su complicidad con Lamine Yamal estuvo muy patente. Son dos grandes amigos y lo demostraron sobre el césped.

El Barcelona ganó y Lamine Yamal superó a Nico Williams sobre el terreno de juego. El futbolista culé adelantó a su equipo en el primer tiempo con un gran disparo desde la frontal que despejó Lekue hacia su propia portería. En esa jugada, Lamine encaró a Nico, y al finalizar el encuentro, ante los medios de comunicación, le tiró un palo simpático a su amigo.

«He visto un poco de espacio, también he visto que venía Nico, que no es muy intenso en la defensa, y cuando he encontrado espacio, he chutado. Muy feliz por la victoria del equipo, es muy importante. Es importante ganar en casa. Lo que intentamos es pensar en el gol, cuando tenemos el balón vamos como flechas a la contra y somos muy peligrosos», afirmó Lamine Yamal sobre Nico y acerca de la victoria del Barcelona, la segunda en esta Liga EA Sports.

«Hemos hablado antes del encuentro, somos buenos amigos», dijo Lamine Yamal sobre Nico Williams. Y es que ambos jugadores también compartieron risas durante el propio partido. Son inseparables. Tanto, que al finalizar el partido, los dos jóvenes se quedaron charlando sobre el terreno de juego, ya sin aficionados en las gradas, junto a la familia del azulgrana. Unas imágenes en las que se puede ver a Nico con la camiseta del Barcelona, aparentemente con el nombre y número de su amigo, al hombro.

La afición del Barça rabia contra Nico Williams

Nico Williams no fichó por el Barcelona… y los aficionados culés la tomaron con el jugador del Athletic. Lejos de culpar a Joan Laporta por la mala gestión en este caso, los seguidores del Barça que acudieron al Olímpico de Montjuic para ver el partido entre el Barcelona y el Athletic Club la tomaron con Williams, al que pitaron cada vez que tocaba el balón. La grada culé no se tomó nada bien que la estrella de España en la Eurocopa no estuviera en su equipo, cuando el problema es que el Barcelona no tiene dinero para poder acometer ese fichaje.

Cada vez que tocaba el balón Nico Williams, el futbolista español se llevaba una buena pitada por parte de la afición azulgrana. No abucheaban a Nico todos los hinchas que estaban en el Olímpico de Montjuic, pero sí los pitos eran mayoritarios. Esta fue la respuesta de la afición azulgrana tras un verano movido en el que Laporta habló abiertamente de que tenían dinero para fichar a Williams, pero que a 24 de agosto -y en la segunda jornada de Liga- sigue sin llegar a la disciplina del Barcelona.

Se da la circunstancia de que estos pitos a Nico Williams se producen en un encuentro que reflejó a la perfección los problemas económicos del Barcelona y la mala gestión de Laporta. Dani Olmo, fichaje estelar de los azulgrana esta temporada, no pudo jugar ante el Athletic porque todavía la entidad no le ha podido inscribir. Y eso se debe a que todavía sigue habiendo problemas económicos y no cumple las reglas de la Liga.