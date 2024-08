Flick vuelve a presionar a Laporta: «Espero contar con Dani Olmo el martes»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Olímpico de Montjuic tras la victoria del Barcelona sobre el Athletic y volvió a presionar a Laporta con el tema de la inscripción de Dani Olmo. «Espero tenerlo para el martes», dijo un técnico alemán, que por el momento en lo deportivo lleva pleno de puntos en la Liga EA Sports con el cuadro culé.

«No lo sé (sobre Dani Olmo), espero contar con él el martes. Pero son cosas que hay que aceptar y no las podemos cambiar. Lo sabíamos cuando firmó su contrato. Me concentro en lo que podemos hacer. Hoy queríamos ganar tres puntos y lo hemos hecho», afirmó Hansi Flick tras el partido sobre la no inscripción de Dani Olmo. El martes se miden en Vallecas al Rayo Vallecano en la tercera jornada de Liga.

«Estoy más satisfecho hoy que en Valencia. Estoy muy contento por el triunfo. También estoy feliz de que haya vuelto Pedri. A veces, ha faltado un poco de calma, pero está bien tener pasión e intensidad», valoró el entrenador alemán sobre la victoria del Barcelona.

Sobre Lewandowski y su gol: «Le conozco muy bien, he trabajado con él. Es un futbolista muy profesional. Trabaja con mucha intensidad. No es una cuestión de edad, tampoco con él. Si estás en forma y eres positivo, marcas la diferencia. Saber marcar y presionar. Con el uno a uno siguió presionando. Necesitábamos el gol, y tuvo la oportunidad. Es su trabajo y lo hace. Está al cien por cien y se puede hacer. Está haciendo buena presión al rival. Siempre recibe la pelota muy arriba, esto forma parte de nuestro juego. En la primera mitad, pudo marcar uno o dos goles más. Esa es mi impresión desde el banquillo. En cualquier caso, es un goleador. El segundo gol ha decantado la balanza a nuestro favor».

También Flick tuvo palabras bonitas para Raphinha: «Puede jugar en cualquier posición de ataque. Ha empezado jugando de 10 este curso. Va muy bien a la presión. Estamos contentos con los seis puntos tras la difícil pretemporada, creo que todos jugamos bien en la presión y es una suerte tener un jugador como Raphinha».

Sobre el saludo con Nico Williams, Hansi Flick dijo que «cuando he visto a Nico Williams le he felicitado por haber ganado la Eurocopa». El técnico alemán terminó encantado con el regreso de Pedri: «Tengo que agradecer a los fisios y a los médicos su trabajo. Está prácticamente al cien por cien. Hoy, como en Valencia, ha aportado equilibrio, ha protegido la pelota, tiene pasión para combinar… es muy positivo tenerlo en el campo».

«Creo que es siempre bueno mejorar, es lo que les he dicho a los jugadores. Cada partido es un paso adelante y queremos mejorar, y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver cómo hacemos las cosas mejor para el próximo encuentro», valoró Flick.

«De momento, los jugadores del campo es bueno que sepan cómo reacciona el de al lado. Ya veremos mañana cómo están los futbolistas. Puede ser que cambiemos algunas cosas», culminó Flick sobre posibles rotaciones contra el Rayo el próximo martes.